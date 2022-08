Habla Cristina tras el pedido de cárcel y proscripción: a qué hora y dónde ver la transmisión

la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reaccionó, criticó con dureza a los magistrados y anunció que, entonces, hablará a través de sus redes sociales

Ante el poco fundamentado rechazo del Tribunal Oral 2 a su pedido de ampliar su declaración indagatoria este martes debido a los nuevos elementos que los fiscales introdujeron en sus alegatos,Sucedió luego de que la Fiscalía pidiera una condena de 12 años y una inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, es decir la proscripción que se venía anunciando."Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones que nunca figuraron en el acto de acusación del fiscal al que asistí durante 5 días en mayo de 2019", afirmó la ex presidenta.Y anunció:Política Argentina pudo confirmar de fuentes del entorno de la Vicepresidenta que, de más de una hora.Cristina, a través de su abogado Carlos Beraldi, había pedido ampliar su declaración indagatoria en la causa que investiga un supuesto direccionamiento de la obra pública de Santa Cruz entre 2003 y 2015, momentos antes de conocerse el alegato final de los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola."Ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas. Por ello he instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto", había anunciado la ex mandataria.