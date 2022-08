Maslatón, lejos de Milei: acusó a Macri de "corrupción récord" y pidió investigar USD 250 mil millones de deuda

El diputado Javier Milei y el abogado especialista en finanzas Carlos Maslatón, que se posicionan en redes sociales como las figuras más relevantes de la derecha liberal, volvieron a mostrarse distanciados, pero esta vez no en relación con la construcción del espacio que se supone aún comparten sino alrededor del pedido de condena de 12 años de prisión y proscrición para la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad y la comparación entre este expediente y la "corrupción récord" de Mauricio Macri

Estamos frente a un momento bisagra para la historia del País, en el que por fin la justicia se empieza a imponer sobre los corruptos.

Tampoco olvidemos que la corrupción es inherente a la existencia del Estado.

Espero ver caer a todos los corruptos y sus socios políticos.

"este juicio contra el kirchnerismo sirva para encubrir y condonar el fraude y la corrupción récord de todos los tiempos de las maniobras financieras contra la Nación de Mauricio Macri y sus secuaces en 2015-2019"

Reitero me reuní con Mauricio Macri en Olivos el 16/11/2020 y le planteé que el país necesitaba salir adelante, que se imponía una amnistía general que libere por igual a kirchneristas y a macriístas. Extrañado, no obstante me dijo que apretaría un botón de "sí" si fuese posible. — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) August 23, 2022

Milei usó Twitter para opinar que con el pedido de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola los argentinos están "ante un momento bisagra para la historia del país", que lo hizo celebrar porqueMaslatón, que tiene diferencias con el diputado de La Libertad Avanza por el armado interno de dicha estructura, afirmó que el caso de la obra pública en Santa Cruz y la solicitud de pena presentada por los fiscales "no debe terminar como (el expresidente) Lula Da Silva en Brasil"., comentó a Agustín Laje, seguidor de Milei, y advirtió que "guarda con un 17 de octubre" y que "no termine pasando lo que ahora pasa con Lula en Brasil".Pero principalmente, el abogado y analista en finanzas consideró que "le parece divertido" que Luciani acuse a Kirchner mientras ni siquiera se investiga el destino que se le dio al dinero correspondiente a la deuda externa tomada entre 2015 y 2017 por el expresidente Mauricio Macri., disparó Maslatón.Agregó que no piensa permitir queConsultado acerca de por qué no avanzó la Justicia en investigar esos hechos, Maslatón criticó al Presidente y al Gobierno. "Porque Alberto Fernández es un reverendo pelotudo", respondió, y en otra publicación profundizó que "hoy el kirchnerismo paga la ingenuidad de haber perdonado a Mauricio Macri y a sus secuaces por los daños irreparables perpetrados contra la Nación Argentina en 2015-2019"., señaló en ese mismo sentido.Además, reveló que mantuvo un encuentro con Macri en una oportunidad. En ese entonces, según dijo, Maslatón le planteó que "el país necesitaba salir adelante, que se imponía una amnistía general que libere por igual a kirchneristas y a macriístas" (así suele escribir el término).Lo llamativo de la anécdota, para el sector "halcón" del PRO que encabeza Macri, es qué le respondió el ex presidente a Maslatón.