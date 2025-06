En el primer trimestre del 2025, el PBI tuvo una leve suba del 0.8% aunque avanza la recesión

En el primer trimestre del 2025 el producto interno bruto (PIB) creció 0,8% en términos desestacionalizados respecto al cuarto trimestre del año anterior, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). La serie original del PIB, en comparación con igual período del año anterior, mostró un crecimiento de 5,8% en el primer trimestre del año.La medida se basa en “razones de buena administración tributaria” y tiene como objetivo optimizar la relación entre el fisco y los contribuyentes, mejorando la eficiencia sin afectar el control impositivo. En cuanto a la demanda, tuvieron un incremento trimestral, en términos desestacionalizados, el Consumo privado, con 2,9%, y la Formación bruta de capital fijo, con 9,8%. Las Exportaciones descendieron 1,5% y el Consumo público cayó 0,1%.Entre los componentes de la demanda, el mayor incremento se observó en la Formación bruta de capital fijo, con 31,8% interanual (ia). Por otro lado, entre los sectores de actividad, se registraron incrementos en Intermediación financiera (27,2% ia), Pesca (11,6% ia) y Hoteles y restaurantes (9,0% ia), y un descenso en el sector de Hogares privados con servicio doméstico (-2,2% ia).- El valor agregado del sector agricultura, ganadería, caza y silvicultura creció 3,7% en el primer trimestre con respecto a igual período del año anterior.- El valor agregado del sector pesca registró un aumento interanual de 11,6%.- El valor agregado de explotación de minas y canteras ascendió 6,6%.- La industria manufacturera registró un crecimiento en el nivel de actividad de 5,1%.- El nivel de actividad del sector electricidad, gas y agua aumentó 0,9% durante el primer trimestre de 2025 con respecto al mismo trimestre de 2024.- La actividad de la construcción tuvo un crecimiento de 6,1% en el primer trimestre.- El sector comercio mayorista, minorista y reparaciones tuvo un incremento de 7,3%.- El sector hoteles y restaurantes tuvo una variación positiva de 9,0%.- El sector transporte, almacenamiento y comunicaciones tuvo un aumento de 2,6%.- Durante el transcurso del primer trimestre del año 2025, la actividad de intermediación financiera tuvo un crecimiento de 27,2% respecto al mismo período del año anterior.- El sector actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler tuvo una variación positiva de 4,3%.- El sector administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria decreció 1,2%.- El sector de enseñanza aumentó 0,5%.- Los servicios sociales y de salud tuvieron una caída de 0,6%.- El sector otras actividades de servicios comunitarias, sociales y personales descendió un 1,6%.- El sector hogares privados con servicio doméstico registró una variación negativa de 2,2%.Es que, si bien hubo un leve aumento del PBI total, este aumento no se traduce en una mejora concreta en la actividad general ni en el bienestar de la población. Así lo explicó la economista Carolina Manucci en diálogo con Canal E, quien calificó el dato como un “rebote estadístico” tras el fuerte desplome de 2024. “Ese crecimiento se compara contra un trimestre muy malo del año pasado, cuando hubo una fuerte devaluación que desplomó todas las variables macroeconómicas. Por eso ahora vemos una mejora porcentual importante, pero eso no significa que se haya recuperado lo perdido”, afirmó.Según Manucci, mientras el sector financiero muestra un crecimiento del 27%, el consumo interno continúa deprimido. “Las pequeñas y medianas empresas están atravesando un retroceso enorme. Muchas están en default, se van del país o despiden personal. No vemos una recuperación real”, alertó. Además, cuestionó la falta de estímulos a la actividad: “Las herramientas que tiene el gobierno para reactivar, como obra pública o beneficios impositivos, no se están usando. Ni siquiera se están reparando rutas en sectores estratégicos como Vaca Muerta”.Uno de los puntos más críticos del informe fue la intermediación financiera. “Es obsceno que ese rubro haya crecido 27,2% cuando los bancos ofrecen créditos con tasas usureras y cada vez acortan más los plazos”, señaló Manucci. Para ella, incluso podría haber una intencionalidad detrás de mantener esa dinámica: “Al gobierno tal vez le conviene que no haya crédito accesible para que no se dispare el consumo y con él la inflación. Por eso no hacen nada para controlar las tasas”.