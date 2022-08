Cristina Kirchner, recargada: "Clarín, Luciani y Mola deben dejar de mirar Netflix"

Tras la intensa jornada de ayer con su alegato por Youtube ante el rechazo del TOF 2 a que amplíe su indagatoria en el marco del pedido de condena y proscripción en el juicio por la causa Vialidad, la vicepresidenta Cristina Kirchner recargó las tintas al exponer la coincidencia entre Clarín y los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola para hablar de las supuestas "tres toneladas de pruebas"

“Tres toneladas de pruebas”: Clarín y los fiscales Luciani y Mola deben dejar de mirar Netflix. Agarren la Constitución, los libros de derecho administrativo y el código penal y procesal, que no muerden. pic.twitter.com/m5t6JreTpG — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 24, 2022

"´Tres toneladas de pruebas`: Clarín y los fiscales Luciani y Mola deben dejar de mirar Netflix. Agarren la Constitución, los libros de derecho administrativo y el código penal y procesal, que no muerden", escribió la ex presidenta en sus redes sociales, junto a una imagen.En esa imagen, se observa la presentación de un documental de Netflix, la plataforma de streaming de series y películas, llamado "Tres toneladas: asalto al Banco Central", que se refiere a Brasil y fue lanzada antes del inicio de este juicio oral.Clarín publicó hace algunas semanas que Luciani iba a comenzar los alegatos luego de estudiar tres toneladas de prueba. El relato fue repetido por La Nación + y Todo Noticias cada vez que tratan la noticia del inicio de los alegatos.Jorge Lanata inauguró la idea de pesar cantidad de pruebas sobre causas, relato que utilizó cuando decía que los Kirchner ponían en balanzas el dinero para no tener que contarlo. Patricia Bullrich hacía algo similar cuando era ministra de Seguridad y decía que en la represión por la reforma previsional en 2017 le tiraron a la policía de la Ciudad 14 toneladas de piedras.