Larreta volvió a la TV para defender a "Nicky" Caputo tras las pruebas que mostró Cristina

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, busca colocarse en su afán de posicionamiento interno en el PRO como el archinémesis de Cristina Kirchner a partir del pedido de condena contra la Vicepresidenta en la causa Vialidad, y,en ese marco, va diariamente a la televisión a confrontar con la ex presidenta

"Nada de lo que mostró, los chats, los WhatsApp, no sé qué eran, lo incriminan. Ni cerca. Cuestionarlo por tener familiaridad. ¿Qué significa eso?"

#JuntosPorElCambio | "Nada de lo que mostró Cristina, los chats, incriminan a ´Nicky` Caputo. Ni cerca. Cuestionarlo por tener familiaridad. ¿Qué significa?": la defensa de Larreta al "amigo del alma" de Macri en un insólito diálogo con Leuco y Viale. pic.twitter.com/jac9sSHvtV — Política Argentina (@Pol_Arg) August 24, 2022

En este caso, dialogó conen una charla que rozó el tono de amigos en un bar, en la cual defendió a Nicolás Caputo, el "amigo del alma" deque chateaba -como mostró CFK- frecuente y amistosamente para acordar polémicos negocios y pagos con, el ex funcionario preso por los bolsos con dinero.La oportunidad le llegó a Larreta cuando Leuco le mencionó que la titular del Senado focalizó sus cuestionamientos a la doble vara de los fiscales en la relación entre López y Caputo, "empresario emblemático dentro del PRO" y "hermano de la vida de Mauricio Macri".La respuesta de Larreta, que estuvo involucrado con "Nicky" en la polémica causa por el Paseo del Bajo., se preguntó el alcalde porteño."Un disparate. Obviamente ella insinúa todo esto, esta cosa de meter a todos en la misma bolsa. A ver, que quede claro: no somos todos iguales. No presentó nada incriminatorio, ni sobre Caputo ni sobre nadie", afirmó, pese a que esa "familiaridad" es el foco de la acusación de los fiscales contra Cristina para vincularla a, hechos que según Larreta eran las "pruebas contundentes" que ayer no supo mencionar.En ese punto, Viale y Leuco le mostraron el fragmento en el que Cristina refiere a Caputo, entre otras cosas, para darle más pie a Larreta., dijo.Allí llegó un momento lisérgico cuando Viale ironizaba sobre si no era "secretario de Obras Públicas de Macri", entre risas de Larreta, y Leuco citaba "un meme que dice que una de las monjitas del monasterio era Nicky Caputo". No refirieron, llamativamente, a cómo López y el empresario se interpelaban con el término "amigo", buscaban hablar por teléfono "porque escuchan todos" e incluso el ex funcionario le pedía "interceder" con el Instituto de la Vivienda de CABA para "acelerar pagos"., cerró Larreta.