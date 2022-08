Alberto: "Mientras yo sea presidente ningún juez o fiscal debe temer por su seguridad"

El presidenteaclaró los dichos que trascendieron sobre el suicidio del fiscaly la situación del fiscalen el marco de un backstage de una entrevista que otorgó a TN y garantizó la seguridad de los funcionarios judiciales, al tiempo que reveló que recibió amenazas., dijo.El primer mandatario aseguró así que el fiscal Diego Luciani "tiene que estar tranquilo porque él sabe que nunca recibió ningún llamado del Gobierno" y afirmó que "nunca nadie lo fue a visitar" en nombre del Poder Ejecutivo., advirtió.En ese sentido agregó que "fue parte de la pregunta concreta '¿No tiene miedo de que le pase lo mismo que a Nisman?' No, yo no tengo ningún temor de que pase eso". El Gobierno le da seguridad a jueces y fiscales", afirmó. E insistió que su respuesta. El Presidente reveló entonces que fue amenazado:, reveló.Es que la polémica se inició luego que Alberto Fernández señalara que el fiscal Luciani acusó sin pruebas a la vicepresidenta y además por sus dichos sobre él y Alberto Nisman.manifestó el jefe de Estado en una entrevista con TN.En diálogo con NA, el fiscal que pidió la proscripción de la vicepresidenta dijo que "es preocupante el grave avasallamiento de las instituciones por parte de un Presidente de la Nación o el Ministro" y añadió:advirtió el fiscal de la Causa Vialidad. En este marco, distintos referentes de la oposición repudiaron los dichos del Presidente y el diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica (CC), Maximiliano Ferraro, anunció este miércoles que su espacio político denunciará a Fernández por amenazas e instigación al suicidio contra el fiscal Luciani.Por otra parte, en la entrevista radial con El Destape, Alberto Fernández insistió en desligar a la vicepresidenta de la Causa Vialidad. “Ya en los días en que no hablaba con Cristina dije que era disparatado lo que le estaba pasando”, dijo mientras que sumó que”, sostuvo.El jefe de Estado enfatizó que “Cambiemos no quiere que cambie esta Justicia, porque les sirve a ellos. Esta Justicia, si es útil a un espacio político, es a Cambiemos. Cada vez el sistema se fue corrompiendo más. No quiero generalizar porque no es justo, conozco jueces probos”, marcó. Y apuntó contra la relación que se conoce entre el macrismo y el Poder Judicial., aseveró.