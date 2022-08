En unidad, Juntos por el Cambio busca la destitución de Alberto Fernández por hablar de Luciani

Juntos por el Cambio presentó en plena unidad en la Cámara de Diputados un pedido de juicio político contra el presidente Alberto Fernández por supuestas "amenazas públicas" contra el fiscal Diego Luciani, tras la solicitud de este último de 12 años de prisión y proscripción contra Cristina Kirchner en el juicio oral por la causa Vialidad









Sin diferencias entre "halcones" y "palomas", con una foto de unidad - que no salió bien días atrás - y la firma de los 10 jefes de bloques que integran el interbloque en la Cámara baja,En conferencia de prensa, el titular del bloque de la UCR,, dijo que las declaraciones de Fernández causaron “gran conmoción” y las catalogó como “más propias de un código mafioso que de un Presidente”. También denunció que el kirchnerismo está intentando llevar los temas judiciales “a la calle” y advirtió que “eso genera violencia”.Desde el jefe de la banca del PRO,, surgió la explicitación de que en la coalición opositora son conscientes de que están buscan destituir al jefe de Estado e interrumpir así su mandato constitucional., reconoció."Creemos que el Presidente intenta intimidar, amenazar y violentar el trabajo de un Poder que debe ser independiente”, trató de explicar. Mencionó que el artículo 53 de la Constitución permite pedir una medida del estilo. “Lo vamos a presentar por medio del interbloque de Juntos por el Cambio”, aclaró.Para dejar en claro que verdaderamente pretenden debatir un pedido de destitución, Ritondo instó a los bloques de la oposición que no firmaron el pedido, como el interbloque Federal, el interbloque Provincias Unidas, el bloque SER, que ayuden a construir una mayoría en el recinto para emplazar a la comisión para que debate el tema.Desde la Coalición Cívica, espacio que además denunció penalmente al mandatario, habló. “El Presidente debe entender que vive en un Estado de derecho y tiene que aceptar la decisión de la Justicia. No puede indultar a la Vicepresidenta porque la sociedad argentina no tolera más la impunidad”, dijo, llamativamente coincidiendo con la expresión contraria a ese tipo de perdones que sostuvo anoche Fernández.“Ojalá que la Vicepresidenta entienda que los actos que cometió son delitos y tiene que aceptar los tribunales de la Constitución porque sus conductas estaban previstas como delito”, opinó.También hablaron hoy dos sectores que en las últimas horas habían expresado su disgusto por la no invitación al encuentro de mesa nacional de JXC. En primer lugar,, del GEN, llamó a la “concordancia y la paz” y recordó que Luciani “cumple con su papel y su rol” en la causa de Vialidad.A su turno, el liberal socio de JXCdenunció que "ayer se pasaron todos los límites tolerables" y que "no solo se ha querido violar el debido proceso, se ha traslucido una sutil amenaza y se ha convocado a la violencia para resolver lo que no pueden afrontar en sede judicial”.. En caso de lograrlo, además, luego tendría que lograr los dos tercios de los votos en el recinto para poder destituir a Alberto.