El Gobierno analiza restringir la compra de dólar solidario a quienes reciben subsidios para la energía

El Banco Central analiza restringir la compra de dólar solidario a aquellos propietarios de hogares que reciban algún tipo de subsidio por las tarifas de electricidad o gas.El criterio oficial es que el dólar denominado "solidario" (oficial minorista más impuesto PAIS del 30% y adelanto de Ganancias de 35%) es un mecanismo de Formación de Activos Externos (FAE). Hasta ayer, la entidad monetaria contabilizaba reservas brutas por algo más de US$ 37.000 millones. De esta manera, remarcan lo necesario de restringir aún más la salida de divisas del BCRA. La medida regirá en adelante y no será retroactiva.La entidad que dirige Miguel Ángel Pesce logró este jueves completar once jornadas consecutivas de compras de dólares. Si bien el saldo comprador de hoy sólo alcanzó lo US$ 11 millones, desde el 10 de agosto la entidad lleva adquiridos US$ 310 millones en la rueda mayorista.En este marco, el ministro de Economía, Sergio Massa viajará el 6 de septiembre a los Estados Unidos para, entre otras actividades, reunirse con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI) Kristalina Georgieva, y analizar la posibilidad de acceder a una línea especial de crédito por US$ 1.300 millones.Además, buscará una nueva fórmula de “dólar soja” para que los productores liquiden lo que les queda de cosecha y poder fortalecer las reservas.