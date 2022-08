Se reaviva la interna: Carrió aseguró que Bullrich la mandó a espiar y la líder del PRO salió desmentirla

Lejos está de terminar la interna en Juntos por el Cambio. La líder de la Coalición Cívica (CC),, denunció esta mañana que la ex ministra de Seguridad, le mandó a la Policía Federal para espiarla durante el gobierno de Mauricio Macri, pero rápidamente la presidenta del PRO salió al cruce.. Ella me mandó la Federal y", reveló Carrió en una entrevista con Radio Mitre en diálogo con Eduardo Feinmann, a quien se le vió primero el asombro y luego la preocupación al tomarse la cara con las manos.Al respecto Lilita contó: “Tuve que pedir el relevamiento de la Policía Federal que venía de San Isidro -ustedes saben que las causas de narcotráfico que nosotros perseguimos están en San Isidro- porque en realidad me estaban espiando”. “Había asaltos alrededor de mi casa en forma permanente", recordó la líder de la CC., desmintió Patricia Bullrich al ser consultada por la acusación de Carrió durante una entrevista para La Red.La ex ministra de Seguridad apuntó que la líder de la CC “nunca tuvo a la Policía Federal". "Siempre fue custodiada, hasta el día de hoy que sigue teniendo custodia, por la Policía de la Ciudad Buenos Aires”, explicó.La presidenta del PRO señaló que no sabe por qué Carrió hace ese tipo de afirmaciones en los medios y consideró: "me parece que hay una confusión de policías".“Habrá sido con alguien de la Federal o del Ministerio, ya que conmigo nunca tuvo ese diálogo", sostuvo Bulrrich respecto al relevamiento de la Policía Federal que Lilita había asegurado pedir e insistió: “Nunca lo habló conmigo”. “Si ha tenido un contacto con la Federal habrá sido a otro nivel, no conmigo”, concluyó sobre el tema.Las acusaciones de la líder de la Unión Cívica llegan