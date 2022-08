Lockout de colectivos: continúa la medida de fuerza que afecta a 100 líneas en el AMBA

Este viernes los recorridos operan con frecuencias reducidas durante el día, mientras que por la noche no habrá servicio de 22 a 5 hs. Se espera que la medida se extienda durante este fin de semana.

Los servicios que prestan 100 líneas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires continúan afectados por el lockout patronal que llevan adelante tres cámaras empresarias del sector.Se trata de la medida que llevan adelante la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA) y la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA), que argumentan demoras en el pago de subsidios a pesar de las transferencias realizadas desde Nación para subsanar esas situaciones.En ese marco, fuentes oficiales indicaron a Télam que "por el momento" no están previstas nuevas reuniones con los empresarios, luego de las mantenidas a principios de esta semana.Las mismas fuentes indicaron que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), realiza "diariamente" fiscalizaciones en las cuales se labran actas y multas por los incumplimientos en la prestación de servicios, pero indicaron que hasta el momento no fueron aplicadas sanciones.El subsecretario de Política Económica y Financiera del Ministerio de Transporte, Carlos Vittor, dio cuenta este miércoles de un"a cuenta de la deuda con las empresas del transporte urbano de pasajeros del AMBA", con lo cual confiaba en una pronta normalización de los servicios."Estamos teniendo una pequeña deuda en relación a los pagos que hacemos de forma habitual; de esos pagosmedio mes en total, $ 4.400 millones de las líneas de jurisdicción nacional y $ 1.600 millones de las líneas de la ciudad de Buenos Aires", detalló en esa oportunidad.Además, le reclamó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que "contribuya con la parte que le corresponde" y agregó: "Dicen que estamos en negociaciones, que ellos colaboran con el financiamiento, pero asumieron un compromiso de hacerse cargo en 2019 de los subsidios y compensaciones, pero todavía no lo han hecho".