Resurge el Parlamento Patagónico y arman la Asamblea de Gobernadores

Semanas atrás se llevó a cabo la segunda Sesión Ordinaria del año del Parlamento Patagónico, que nuclea a legisladores de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. La cita fue en días consecutivos en Rawson y Puerto Madryn, Chubut, y el objetivo de la cumbre del Sur es un viejo anhelo: que la Patagonia recupere un protagonismo perdido en el escenario político y económico nacional. Sucede que hay valores de importancia en las provincias sureñas. Vaca Muerta es el faro pero no la única carta, también asoma la producción petrolera de en el resto de las representantes patagónicas. Y claro, también se está avanzando con energías renovables como el Hidrógeno Verde. Por supuesto, ese fue uno de los temas de la mesa en Chubut.En el documento firmado por todos los legisladores participantes, plantearon una hoja de ruta para avanzar en gestiones ante el Gobierno Nacional, así como también en el Congreso, para promover cuestiones fundamentales:- Generación de tarifas diferenciales para combustibles.- Creación de un Régimen de Promoción de Empleo Patagónico en el sector privado.- La conformación de una mesa integral de hidrógeno.- La restitución del Régimen de Reembolsos por Puertos Patagónicos.- La sanción de la ley que crea un régimen previsional y diferencial para los trabajadores de la industria del pescado.El dato es que todos estos ítems fueron planteados en una reunión con el propio Presidente Alberto Fernández, realizada en mayo de este año. A la fecha no se logró avanzar de manera significativa sobre estos temas, por lo que en la previa a la próxima cumbre patagónica pautada para fines de septiembre, los sureños se reunirán con funcionarios del gobierno nacional.Pero además de la reivindicación de temas bien patagónicos, los legisladores del sur planean reflotar un viejo anhelo. “Se habló mucho de política, y la necesidad de fortalecer nuestra región, si hoy hay una demanda de combustibles en el mundo y en nuestro país, la Patagonia es, sin duda, la región más importante porque lo produce. Son cosas que queremos hacer valer, pero también queremos nuestra ventaja comparativa. Por esto, pedimos la baja de precio de combustible, de las tarifas aéreas y, como propuesta concreta de esta última reunión, queremos invitar a los gobernadores a que conformen el órgano principal de la región patagónica que es la Asamblea de Gobernadores”, aseguró el diputado provincial santacruceño Matías Mazú en diálogo con Tiempo FM 97.5.En la misma sintonía, el legislador manifestó que “Queremos armar un bloque entre legisladores, gobernadores, senadores y diputados nacionales para plantear nuestras cosas al gobierno nacional, que nos escuche y atienda cuestiones estratégicas para nuestra región, como el tema laboral, quita de impuestos al trabajo, son temas que mejorarían mucho a la región”. Y agregó: “Lo bueno del Parlamento es que tiene alguna pluralidad, es decir, no es solamente el Frente de Todos, está Juntos por el Cambio, de todo, hay una pluralidad en la participación y en el trabajo, entonces los temas que abordamos son por consenso”.Al respecto, el Parlamento Patagónico suscribió un documento en la provincia del Chubut donde solicita que "se constituya la Asamblea de Gobernadores y Gobernadoras, entendida como instancia de conducción política que deberá fijar las acciones tendientes a la obtención de los objetivos establecidos en el Tratado Funcional de la Región de la Patagonia". Cabe señalar que el Tratado se firmó en el año 1996 en Santa Rosa, donde aparece la Asamblea de Gobernadores y el Parlamento Patagónico. En 1999 se ratifica el Tratado en Neuquén y se incorpora como órgano regional al Foro de Superiores Tribunales de Justicia.La primera sesión ordinaria del parlamento fue a principios de mayo en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, el legislador Elbi Cides, presidente de la comisión rionegrina, aseguró que “el órgano va tomando más dinamismo, y en esta oportunidad trabajamos temas de gran importancia, que vamos a llevar a ministros nacionales y las cámaras de Senadores y Diputados”. La anteúltima sesión del año del Parlamento Patagónico ya tiene fecha definida y será entre el 26 y 28 de septiembre en la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche.