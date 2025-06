Cristina Kirchner volvió a salir al balcón de su departamento tras la aclaración judicial

Cristina Kirchner volvió a salir al balcón de su departamento luego de que el Tribunal Oral Federal N°2 respondiera a la solicitud aclaratoria por parte de los abogados de la expresidenta.La ex mandataria salió visiblemente emocionada a saludar a la militancia. Antes de entrar a su departamento, les dijo: "Gracias".El Tribunal Oral Federal N°2 aclaró que no se verá impedida de utilizar "ningún espacio específico" del departamento. Además, en horas de la noche, personal del Servicio Penitenciario cumplió con la resolución y le conectó el dispositivo electrónico.Los jueces le impusieron a CFK una restricción que apunta a evitar las concentraciones de manifestantes en el frente de su departamento. En este sentido, indicaron que "deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes".Aunque hace días no salía a saludar, la militancia se mantuvo presente en las afueras de su casa en el barrio de Constitución y pasadas las 19:30 salió a saludar.