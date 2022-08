Respaldo del "Cuervo" Larroque a Massa: Hoy tenemos ministro de Economía después de tres años"

El ministro de Desarrollo de la Comunidad boanerense, Andrés Larroque, expresó su apoyo a la gestión de Sergio Massa en Economía a un mes de la asunción del líder del Frente Renovador allí, y dejó así claro el respaldo de La Cámpora y el kirchnerismo a los cambios en el Gobierno nacional.“Hoy tenemos ministro de Economía después de casi tres años de gobierno”, afirmó el "Cuervo", en lo que además del respaldo a Massa arrojó renovadas críticas a Martín Guzmán y su salida de la cartera económica.En declaraciones radiales, el dirigente bonaerense destacó la presencia de Massa en el Gabinete ante una "economía argentina que tiene condiciones para que la recuperación histórica del año pasado no se quede en manos de cuatro vivos”.“La economía argentina tiene la estructura para que creciendo al 10%, como pasó el año pasado, y que se cumpla lo que dijeron Cristina, y también Sergio Massa, aquella vez en el Estadio Único y es que la plata no se la queden solo cuatro vivos”, completó.Asimismo expresó a El Destape: “Hoy estamos en una situación compleja por la irresponsabilidad de alguien que abandonó su lugar en la cartera”.“Hemos perdido mucho tiempo, hoy tenemos Ministro de Economía después de más de tres años gobierno, en ese sentido no hemos funcionado bien y lo hemos planteado de todas las formas”, sintetizó Larroque.El referente de La Cámpora se refirió también a las manifestaciones de apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la puerta de su casa en Recoleta, y los incidentes y represión de la Policía de la Ciudad.“Los que montan la provocación permanente y este show dantesco son ellos. Les molesta el peronismo y el amor que le tiene el pueblo a Cristina”, dijo el ministro de Axel Kicillof sobre Juntos por el Cambio. Justamente, Larroque fue identificado por la Policía de la Ciudad en uno de los audios, cuando comenzó la represión, cuando se escuchó una modulación que decía "está Larroque, no tiene inmunidad ni fueros".Asimismo, el "Cuervo" concluyó: “Ellos quieren ir a un escenario de violencia porque la democracia no les sirve más. Si (Horacio Rodríguez) Larreta aspira a ser presidente supongo que debe tener resueltos sus problemas de carácter con respecto a (Mauricio) Macri”.