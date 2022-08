Previaje 3: Gobierno establece un acuerdo de precios con prestadores

Tras la reunión con empresarios del sector, el Gobierno establece un acuerdo de precios con los prestadores que estarán incluidos dentro de la tecera edición de PreViaje y será el paso previo al comienzo del programa.Según fuentes periodísticas, las tarifas máximas tendrán como referencia los últimos precios disponibles de temporada baja en los principales destinos de cada provincia, según las características del lugar. Asimismo, se aplicará un rango de precios por cada región del país (únicamente para una habitación doble estándar).En ese sentido, la Secretaría de Comercio actuará como organismo fiscalizador para garantizar que se cumplan. Esto es una de las principales diferencias con respecto sus versiones previas.Durante PreViaje 1 y 2, solo se podía denunciar a prestadores que cobraban recargos a turistas que pagaban usando la tarjeta PreViaje. En ese caso, el Ministerio de Turismo daba de baja a esos prestadores si se verificaba la maniobra. Ahora, se podrá denunciar a aquellos que cobren precios más altos a los estipulados.La adhesión, mediante declaración jurada, es voluntaria para cada prestador turístico y será condición obligatoria para participar en este nuevo Previaje.Otra diferencia es que el programa estará destinado a los viajes realizados entre octubre y diciembre, la temporada baja, indicaron a BAE Negocios fuentes oficiales. En un principio, se había adelantado que sería para septiembre y octubre, por lo cual ahora se extendió la posibilidad de usarlo.El objetivo del programa es fomentar el turismo en todo el país en temporada baja, con un sistema de reintegro del 50% del valor de lo gastado en pasajes, hoteles, excursiones, gastronomía y otros rubros, dentro del sector. Vale recordar que los rubros vinculados a Recreación y Cultura y Restaurantes y Hoteles incrementaron entre un 10% y un 15% sus precios en julio tras la renuncia de Martín Guzmán y el salto en el valor del dólar.El mecanismo de esta edición será igual que el de las anteriores: el viajero obtiene un 50% de reintegro en base a las compras realizadas en servicios turísticos. Ese dinero, que se devuelve en una tarjeta de débito, podrá ser utilizada por el viajero una vez que esté en el destino. "PreViaje 3 va a ser contra temporada, diferente, estratégico. Un PreViaje que permita que la industria del turismo sea sostenible, diferente al que ayudó a sacar al sector de la crisis más importante que tuvo y que ahora apunta a otro rol", expresó Matías Lammens.“La idea es que haya ocupación en temporada baja para que continúe el trabajo y no solo sean puestos laborales temporarios de 2 o 3 meses en temporada alta. Por eso, la idea central es sostener también los trabajos que hay en temporada baja”, agregó el funcionario.Al respecto, Lammens precisó que esté año el plan tendrá alcance para viajar "en octubre y noviembre, con el mismo formato en cuanto a la devolución y para todos los destinos". Es decir si bien aún no hay una fecha exacta, el Gobierno anunció que el programa será lanzado en los próximos días y que regirá para viajar en octubre y noviembre, para "generar un estímulo turístico para la temporada baja”. Una vez confirmada la fecha, los interesados podrán empezar a adquirir pasajes, paquetes, traslados, excursiones, entre otros para viajar únicamente en esos dos meses.Aquellos que deseen utilizar el Previaje 3 deberán chequear que el prestador turístico que van a contratar esté inscripto en el programa. Se puede hacer de forma gratuita en este link, donde ya están cargados los prestadores. También se puede chequear cuál es el tope de beneficio que tiene cada uno.El beneficio tiene un monto límite de $100.000 por persona mayor de 18 años. Esto quiere decir que se reintegrará hasta $100.000 como máximo en gastos de alojamiento, transporte aerocomercial regular de cabotaje y transporte terrestre. El reintegro en otros servicios como alquiler de automóviles es de $5.000 como máximo.Por otra parte, el valor mínimo de cada comprobante que se cargue en el sistema es de $1.000 y no hay un límite para la cantidad de comprobantes. Para acceder al beneficio, los gastos deben sumar al menos $10.000.En esa línea, Lammens destacó que el Previaje "ha sido una herramienta extraordinaria para mantener los buenos niveles de ocupación y ahora la actividad turística está encabezando la recuperación del empleo por cuarto mes consecutivo. Lo mismo sucede con la actividad económica, en la que la hotelería y la gastronomía encabezan la recuperación". Asimismo, remarcó que "el Previaje brinda la posibilidad de viajar a los argentinos y argentinas, pero además tiene un beneficio grande para el país en términos fiscales, ya que moviliza ahorro privado y el Estado nacional recupera 8,3 de cada 10 pesos que invierte".