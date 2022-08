Cristina comparó la "falsa autoridad" de Larreta frente a su casa con la De la Rúa en 2001

#CFK | "Quieren estigmatizar 12 años de Gobierno. Es más, la presidenta del PRO sacó un tuit poco inteligente... no sé si era la hora de la tarde que ya estaba media... "



El sugestivo cruce de Cristina Kirchner contra Patricia Bullrich. pic.twitter.com/mXHfsfGHuK — Política Argentina (@Pol_Arg) August 31, 2022

#Congreso 🏛️ | "Lo que vimos el sábado, la falsa autoridad de los aprietes, fue la misma que llevó a un Presidente en 2001 a firmar el Estado de Sitio"



Cristina Kirchner comparó las decisiones de Horacio Rodríguez Larreta con las de Fernando de la Rúa. pic.twitter.com/iHWpY6UIFq — Política Argentina (@Pol_Arg) August 31, 2022

La vicepresidentaseñaló que Juntos por el Cambio apunta a "estigmatizar" los 12 años de gobierno “nacional y popular”. Lo expresó este martes, en el marco de un encuentro con los senadores y diputados del Frente de Todos, en el salón Azul del Senado:. En el encuentro agradeció el respaldo luego de la acusación en la causa Vialidad y por la situación de violencia que se vivió el sábado pasado alrededor de su domicilio.De esa manera afirmó que se trata de la estigmatización de un "gobierno de memoria, de verdad de justicia, de Fondo Monetario, de AFJP, de Repsol-YPF, de la AUH, del salario, de las jubilaciones, del Conectar Igualdad, de las PASO, del satélite", al tiempo que destacó que fueronAsí, según sostuvo la ex mandataria, la represión de la Policía de la Ciudad le recordó a las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001, aunque aclaró que el espíritu de la movilización del fin de semana fue "alegre". "Cuando uno ve a los protagonistas de lo que pasó el pasado sábado, ve que se encuentra con los mismos o casi los mismos protagonistas de lo que pasó en el 2001", sumó Fernández de Kirchner, apuntando principalmente a la titular del Pro, Patricia Bullrich. Al tiempo que añadió:En esa línea, recordó la presencia del "Grupo Sushi", que rodeaba al mandatario radical. "Me acuerdo porque lo integraban los hijos del Presidente, una ministra que ahora es la titular del Pro", deslizó, apuntándole de nuevo a Bullrich, recordando que ese sector fue el que "impulsó a firmar ese decreto de necesidad y urgencia a De La Rúa para que diera muestra de autoridad y no quedara como un pusilánime".La expresidenta aseguró que le "preocupa una oposición que quiere dirimir posicionamientos internos en base a estas cuestiones", en referencia a las críticas que Bullrich le hizo al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por levantar el vallado, luego de la represión. En ese marco, alertó que, planteó, añadiendo que lo que no se puede "es admitir tal grado de irracionalidad y de irresponsabilidad en el ejercicio del gobierno y fundamentalmente de la militancia política". Pese a eso, sostuvo que, más allá de que el peronismo sea "la columna vertebral", se debe "seguir y no rendirnos para convocar a la mayor cantidad de argentinos que entiendan realmente lo que está pasando", pese a "cuatro psiquiátricos o 20 psiquiátricos que monten horcas y bolsas mortuorias", aludiendo a las movilizaciones opositoras en pandemia., señaló, pero confió en que "el pueblo argentino va a sacar todas las fuerzas que tiene, desde la historia, desde su experiencia histórica, porque hemos vivido muchas cosas en muy poco tiempo".Por otra parte, cargó contra el fiscal Diego Luciani, que encabezó el alegato en la causa Vialidad, asegurando que tiene un. En ese sentido, retomando la acusación de la ex mandataria de que el Poder Judicial pretende proscribirla, lanzó: "Yo quiero seguir viviendo en un sistema republicano, representativo y federal y en una democracia, esencialmente ¿no? Donde el gobierno lo elige el pueblo en elecciones libres, democráticas y sin proscripciones cada cuatro años".Finalmente, planteó la necesidad de. Según sostuvo, "la Constitución no habla de autonomía" sino de que "se dicte un estatuto". "Por esta Capital hubo guerras civiles durante todo el siglo 19 así que creo que deberíamos replantearnos también el funcionamiento jurisdiccional de cómo se debe ejercer la jurisdicción y cuál es el rol del gobierno federal también en una ciudad como esta", cerró.