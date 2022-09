Internaron a Esteban Bullrich: cientos de mensajes de apoyo en las redes sociales

¡Vamos Esteban! Estamos con vos y con toda tu familia. — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) August 31, 2022 ¡Fuerza, querido Esteban! Estamos a tu lado. ❤️ — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 31, 2022

La internación de urgencia del ex senador nacional Esteban Bullrich, que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), provocó una reacción de apoyo casi inmediata de una gran parte de la comunidad política, sin grieta, así como de figuras y famosos de diversos ámbitos.Bullrich padece ELA y este miércoles fue internado de urgencia en el Hospital Austral de Pilar, tras sufrir una descompensación como consecuencia de un "cuadro de dificultad respiratoria", según el parte médico.Desde el oficialismo, uno de los primeros en expresar su solidaridad con el ex ministro de Educación de Mauricio Macri fue el actual titular del interior, Eduardo "Wado" de Pedro, quien escribió: "Te acompaño a vos y tu familia", junto al hashtag "Fuerza Esteban".También lo hizo el canciller Santiago Cafiero, que en sus redes sociales se sumó a la tendencia #FuerzaEsteban y expresó su solidaridad con la familia del ex senador y sus oraciones.Desde Juntos por el Cambio (JxC) se expresaron e inundaron las redes dirigentes como el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. "¡Vamos Esteban! Estamos todos con vos y tu familia", escribió.Lo mismo hicieron Patricia Bullrich, la titular del PRO; y los diputados nacionales María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo, entre otros. "¡Fuerza, querido Esteban! Estamos a tu lado", fue el mensaje de la exministra de Seguridad.La ex gobernadora bonaerense Vidal escribió en redes sociales: "Muchas fuerzas Esteban! Estamos con vos!". Mientras que Ritondo expresó: "Te mando muchas fuerzas querido Esteban Bullrich, a vos y a toda tu familia. Estamos con ustedes".Entre figuras famosas de conocida coincidencia con el pensamiento del PRO se expresó el dibujante Nik, que pidió "una cadena de oración por Bullrich". Al cierre del parte médico, el Hospital Austral pedía que, tal como solicita la familia del exministro, "lo acompañen con sus oraciones".