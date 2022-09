El Gobierno desmintió la eliminación del Fondo Estabilizador del Trigo

El precio de los alimentos es de extrema relevancia para todos.



Quisiera aclarar algunas cosas respecto a ciertas versiones que circulan y solo alimentan temores que no tienen relación con la realidad.



El secretario de Comercio, Matías Tombolini, desmintió este jueves que el Gobierno analice eliminar el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA) y explicó que lo que se decidió es "cambiar el mecanismo compensando la demanda y orientando el subsidio sólo a la harina para producir pan"., afirmó Tombolini a través de su cuenta de Twitter, al mismo tiempo que consideró que la herramienta tuvo "resultados parciales".El mecanismo "entró en vigencia en marzo con el objetivo de desacoplar el precio interno del trigo del precio externo, que comenzó a subir tras el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania", explicó el funcionario."Los fondos del FETA provienen de las retenciones extraordinarias al aceite de soja y hoy son distribuídos entre los molinos que participan de él. De esta manera se subsidia la bolsa de 25 kilos de harina que compran industrias, distribuidores, panaderías y afines", añadió.En ese sentido, aclaró que "esque no existía hace 10 meses y está pensada hasta que se termine el fondeo, derivado del aumento de las retenciones producto de la suba de los precios por la guerra".También señaló que "a la luz de los resultados este mecanismo funcionó parcialmente", ya que "existen casos de molinos que cobran por la harina que se venden a sí mismos para fabricar galletitas. Esto no está necesariamente mal, pero no se observan resultados en precios al consumidor".Es por eso que desde Comercio se busca "optimizar" la operatoria del FETA, por lo que se propuso "como alternativa, c, sin dejar de dar curso a nuevas incorporaciones de molinos y agilizando los desembolsos"."La intención es seguir dialogando con todos los sectores sin interrumpir los procesos en marcha.y que hasta aquí presentan deficiencias que urge corregir", concluyó.