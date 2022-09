Macri expresó su "repudio al ataque" que sufrió Cristina y pidió su "esclarecimiento"

Mi repudio absoluto al ataque sufrido por Cristina Kirchner que afortunadamente no ha tenido consecuencias para la vicepresidenta. Este gravísimo hecho exige un inmediato y profundo esclarecimiento por parte de la justicia y las fuerzas de seguridad. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) September 2, 2022

