Se reúne el Gabinete tras el intento de asesinato a Cristina Kirchner

El jefe de Gabinete,La reunión se realizará a las 8.30 en Casa Rosada, informaron fuentes de la Jefatura de Gabinete. A través su cuenta de Twitter, Manzur fue uno de los varios dirigentes del oficialismo y la oposición que repudiaron el atentado."El grave atentado contra nuestra Vicepresidenta nos obliga a reflexionar a todas las y los dirigentes políticos y a la sociedad toda", sostuvo el dirigente peronista de Tucumán. Luego, agregó:Finalmente, Manzur expresó su "apoyo incondicional" a la ex mandataria y su familia.Durante la noche del jueves, un hombre se acercó a la puerta de la casa de Cristina Kirchner cuando la vicepresidenta llegaba a su hogar y la apuntó en su cabeza.La persona que se acercó a la puerta en la esquina de Juncal y Uruguay se trata de Fernando Sabak Montiel.La persona que apuntó a la vicepresidenta,La seguridad de la vicepresidenta lo detuvo a media cuadra después de que haya intentado gatillar frente a Cristina Kirchner. Inmediatamente después del hecho lo detuvieron y empezaron las investigaciones sobre el hecho. Con el correr de las horas se supo que la pistola estaba cargada con cinco balas, pero no tenía ninguna en recamara.Según los datos con los que cuentan los investigadores, el hombre nacido el 13 de enero de 1987 vive en la actualidad en un departamento de un edificio en la calle Terrada al 2300.Fuentes policiales aseguraron a Télam que, de acuerdo a la base de datos de Interpol, Sabag Montiel no tiene antecedentes en su país ni tenía pedido de captura activo.