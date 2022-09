Cristina Kirchner en 2017: No sé qué pasará dentro de 5 años, no tengo comprada la vida

Tanto locos sueltos. No tengo comprada la vida, aprendí eso”

#AtentadoACFK | "No sé qué pasará dentro de 5 años. No tengo comprada la vida, aprendí eso": la respuesta de Cristina Kirchner a Gerardo Rozín en 2017. pic.twitter.com/L7ywMl7elo — Política Argentina (@Pol_Arg) September 2, 2022

En la noche de ayer un hombre, identificado como Fernándo Sabag Montiel, intentó asesinar a la vicepresidenta Critina Kircher cuando saludaba a la militancia en la ya habitual vigilia alrededor de su casa, en el barrio porteño de Recoleta. Aunque el agresor gatilló Cristina no resultó herida porque, si bien el arma contaba con cinco balas, el disparo no salió por los mecanismos de seguridad de la pistola.En 2017 durante una entrevista en "La peña de Morfi" la expresidenta, que en aquel momento no tenía ningún cargo político, ante la pregunta de dónde se veía en cinco años le respondió a Gerardo Rozín:“Vos sabes que. Yo creía que iba a envejecer con él y mirá..”, señaló conmovida al recordar a su marido, el expresidente Néstor Kirchner que falleció en 2010.“Así que no sé, no sé qué pasa dentro de cinco años. Si existe el mundo o si se acabo el mundo., sostuvo.