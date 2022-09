CABA: Sumarán un día de clases en todas las escuelas tras el feriado del viernes por el atentado a CFK

Luego de las repercusiones que generó el feriado decretado por el Gobierno nacional el viernes pasado a raíz del intento de asesinato contra Cristina Kirchner, la Ciudad de Buenos Aires decidió que las escuelas de ese distrito tendrán una jornada extra en compensación.Según indicaron las autoridades porteñas, el nuevo día escolar se realizará el próximo lunes 31 de octubre, día en que no iba a haber clases porque estaba prevista una jornada de capacitación de los docentes. Dicha formación será reprogramada para un sábado dentro de lo que queda del año.Con esta medida, el 31 de octubre habrá clases normales y ese fin de semana no será largo para todos los estudiantes de jardín, primaria y secundaria, tanto de escuelas estatales como privadas. “Todavía no superamos ni sanamos los daños profundos de la pandemia en la educación de los chicos y chicas. Por eso, seguimos tomando medidas para recuperar lo perdido y la mejor manera de hacerlo es con más escuela”, dijo la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña.La medida fue anunciada este martes por el Jefe de Gobierno Porteño Horacio Rodríguez Larreta. Lo justificó a través de la ley de 180 días de clase, que establece que si por alguna circunstancia un distrito no llega a esa cifra, las autoridades provinciales deben tomar medidas para compensar lo perdido “hasta completar el mínimo”