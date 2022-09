Comercio bilateral con Brasil creció casi 20% debido a mejoras en importaciones y exportaciones

El comercio bilateral entre Argentina y Brasil creció 19,2% en agosto respecto del mes anterior debido al alza de 28,3% en exportaciones y de 12,6% en importaciones, con un saldo de US$ 2.885 millones, un 36% superior al valor obtenido en igual período de 2021.En cuanto a las ventas argentinas a Brasil, se registró un aumento interanual de 31,1% al sumar US$ 1.315 millones, precisó la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) en un comunicado. En tanto, las importaciones desde aquel destino fueron por US$ 1.570 millones y mostraron un alza interanual de 40,4%.Así, el saldo comercial para Argentina arrojó un déficit, por octavo mes consecutivo, de US$ 255 millones, según la CAC. En este sentido, se explicó que el comercio bilateral arroja un saldo negativo para la Argentina por US$ 1.969 millones debido a que las exportaciones crecieron 18,8% en 2022 respecto de ocho meses de 2021, mientras que las importaciones desde Brasil subieron 35% en el mismo período.La suba interanual de las exportaciones de Argentina hacia Brasil registrada en agosto (31,1%) correspondió al alza de vehículos automotores para transporte de mercadería y usos especiales, trigo y centeno sin moler, vehículos automotores de pasajeros, leche, crema de leche y productos lácteos y motores a pistón.El incremento interanual de las importaciones argentinas (40,4%) se explicó por vehículos automotores de pasajeros, partes y accesorios de vehículos automotores, productos laminados planos de hierro, instalaciones y equipamientos de ingeniería civil y motores de pistones.Argentina se posicionó en tercer lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de China y Hong Kong y Macao (US$ 6.447 millones), EEUU (US$ 5.080 millones).A su vez, entre los principales compradores de Brasil, Argentina se ubicó tercera, también detrás de China, Hong Kong y Macao (US$ 7.982 millones) y EEUU (US$ 3.571 millones).