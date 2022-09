Declararon inimputable al líder del centro neonazi detenido por festejar el atentado contra CFK

Apelo a su máxima difusión. Este señor es José Derman y hace meses me viene amenazando, y enviando fotos y videos de sus genitales a mi y a muchas otras mujeres, principalmente feministas. Tiene causas en trámite ya avanzadas. Si estás siendo acosada por el contactate conmigo. pic.twitter.com/MntnpJrP4H — Florcita ♀♀📿 (@abogadaflorz) November 11, 2021

, detenido por festejar a través de youtube el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, f"Las facultades mentales del Sr. José Derman no encuadran dentro de la normalidad desde el punto de vista médico-legal”,estableció el jueza través de una resolución en la que además se indicó: “Presenta en la actualidad un cuadro clínico caracterizado por ideación de tinte paranoide reivindicativo y megalómano, con marcada exaltación afectiva y proclividad a conductas impulsivas".Hace unos días se viralizó un video en el que Derman festejó el atentado contra la vicepresidenta y respaldó a su atacante, Fernando Sabag Montiel, al punto de llamarlo "héroe brasileño" y de sostener que el acusado trató de "hacer Justicia".Tras lo que la justicia allanó el Centro Cultural Kyle Rittenhouse, ubicado en 5 entre 64 y 65 de La Plata donde fue descubierta la munición de guerra, que estaba “activa” y de utilizarse era letal, y un dron. El líder y vocero neonazi fue detenido en el momento. Si bien, el juez Kreplak declaró a Derman inimputable y pidió su traslado al Hospital Interzonal Especializado en Agudos y Crónicos Neuropsiquiátrico “Dr. Alejandro Korn”, Melchor Romero; el líder neonazi tiene una extensa lista de denuncias por acoso y exhibicionismo.Derman fue acusado hace varios años y las denuncas tomaron relevancia a fines del 2021 en redes sociales. Una abogada platense subió a Twitter un hilo mostrando diferentes conversaciones y lo acuso de acosarla y amenazarla."Este señor es José Derman y hace meses me viene amenazando, y enviando fotos y videos de sus genitales a mí y a muchas otras mujeres, principalmente feministas. Tiene causas en trámite ya avanzadas. Si estás siendo acosada por él, contactate conmigo", escribió en su cuenta de Twitter, abogada especialista en violencia digital.La abogada contó que recibió varios mensajes de otras personas que sufrieron el mismo acoso que ella. “Las mujeres que son agredidas por personas que la Justicia declara inimputables no tienen protección alguna. A ellos no se les hace seguimiento ni tratamiento serio y es muy difícil lograr una internación”, expresó en su momento.Tras la denuncia de varias de ellas, se le realizó un informe pericial psicológico y psiquiátrico que arrojó que padecía un trastorno "delirante paranoide", a causa de un retraso madurativo leve. Por este motivo, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de La Plata y el juzgado penal y contravencional N° 16 de la Ciudad de Buenos Aires, consideraron que no puede ser condenado.