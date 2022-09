Atentado contra Cristina: Sabag Montiel volvió a negarse a declarar y su novia negó haber participado

La pareja de Fernando Sabag Montiel, el hombre que gatillo un arma lista para asesinar a centímetros de la cabeza de Cristina Kirchner, y Brenda Uliarte, la joven que la Justicia tiene comprobado que lo acompañó hasta Recoleta e hizo vigilancia días anteriores en el lugar, estuvieron por separado frente a la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo y eligieron diferentes estrategias

Brenda Uliarte, que es representada por Gustavo Kollman, conocido por haber oficiado ese rol para el ex chofer de la causa Cuadernos Oscar Centeno, sí prestó declaración indagatoria, negó haber participado en la planificación y ejecución del intento de asesinato a CFK y dijo que lo que hizo su novio fue "aberrante"

Sabag Montiel repitió, asesorado por su abogado Juan Martín Hermida, su estrategia del viernes por la noche y. Según trascendidos, sólo atinó a decirle a Capuchetti queEn cambio, justamenteLa joven de 23 años fue trasladada hasta los tribunales federales de Comodoro Py desde la sede de la Policía Federal, en el barrio de Villa Lugano, donde contestó solamente las preguntas del abogado defensor y se negó a responder preguntas del juzgado y la fiscalía.Uliarte es investigada por tentativa de homicidio, hecho sobre el cual su abogado defensor realizó al menos seis preguntas y en todo momento ella negó su participación. De acuerdo con lo que pudo reconstruir Télam, la vieron “entera” y no se mostró nerviosa.Según La Nación,Lo que se sabe por el momento es que llegó a Recoleta acompañando a Sabag Montiel y que, una vez que éste intentó dispararle a Cristina y fue atrapado por militantes, se fue del lugar intentando no ser divisada. Ambos momentos quedaron registrados en cámaras de seguridad. Por otra parte, en el celular del hombre hay fotos en las que ella aparece con el arma que se utilizó ese jueves.Antes de empezar el acto de indagatoria, a Uliarte se le exhibió toda esa prueba, incluida el arma que empuñó Sabag Montiel el día que intentó atentar contra la Vicepresidenta.La decisión de la imputada de negar su participación en el intento de homicidio exhibe la diferencia de estrategia en relación a Sabag Montiel, que hasta acá se negó a declarar y de acuerdo con los registros fílmicos y fotográficos es quien empuñó el arma que apuntó contra la ex mandataria.Uliarte no sólo negó haber sido parte del operativo que intentó ejecutar el homicidio, sino que también rechazó haber sido parte de la planificación del atentado. La Justicia, en cambio, considera que tiene pruebas suficientes de que ambos planificaron la acción, que hicieron inteligencia previa para realizarla y que, además, más personas fueron parte de la maniobra.Tras llegar al edificio de Retiro esta tarde, la joven fue conducida en medio de un fuerte operativo de seguridad hasta el quinto piso para entrevistarse con el defensor Kollman. Cerca de las 19, Uliarte fue llevada al juzgado que conduce Capuchetti para prestar declaración indagatoria."Va a declarar", habían adelantado fuentes con acceso a la investigación que, a la vez, señalaron que podría buscar despegarse de Sabag Montiel.Llamativamente, pese a que dijo no tener nada que ver con los hechos, la joven se negó a entregar la clave de acceso a su celular. Sin embargo, mientras se encontraba en el juzgado, los técnicos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) consiguieron acceder. A diferencia de lo que sucedió con el celular de Sabag Montiel, no se habría perdido información en el proceso.