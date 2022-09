Gerardo Morales le reclamó inversiones a Estados Unidos con el ejemplo de "la plata que pone China"

El gobernador de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR),, participó ayer del AmCham Energy Forum yresaltó Morales el martes durante el foro de la AmCham Energy Forum, una iniciativa de intercambio entre los sectores público y privado sobre las oportunidades que ofrece el sector energético para el desarrollo y crecimiento económico de la Argentina.Y señaló que en lo que viene, en la demanda del mundo, “la Argentina tiene todo: alimentos, energía, economía del conocimiento. Chile exportó 63 mil millones de dólares de minerales el año pasado, y nosotros exportamos 3 mil millones de dólares teniendo la misma cordillera, un dato que golpea pero que también muestra el potencial que tenemos. “Solo Jujuy va a exportar el año que viene 3 mil millones de dólares en litio y en el 2024, 4 mil millones", remarcó Morales.El gobernador nombró las principales obras, los beneficios para la provincia jujeña y apuntó:necesitamos inversores, he buscado financiamiento en varios países, fui a Europa, al Banco Mundial, y terminé en China, que nos dio un crédito a tasa del 3%".China afronta la lucha geopolítica con plata, con créditos y empresas que vienen a invertir", sostuvo Morales con un claro guiño a China.En julio la jefa del Comando Sur de Estados Unidos,, acusó a Rusia y a China de "socavar las democracias" en Latinoamérica y advirtió sobre su presencia en la región y el triángulo del litio.Durante su intervención Morales se refirió al potencial de la minería y las energías renovables para el desarrollo de las economías regionales y resaltó que entre Jujuy, Salta y Catamarca han “creado la región del litio, la primera a partir de la reforma del ‘94 y que abre esa posibilidad”. “Nos dimos una organicidad para tener reglas comunes, para no estar compitiendo entre nosotros, especialmente en lo que tiene que ver con el desarrollo de proveedores locales, y las garantías de seguridad jurídica para poder atraer más inversiones", explicó.en los que "no solo cobra el 3% de las regalías sino que también participa con el 8,5% como socio de cada uno de los emprendimientos a través de la Agencia Jujeña de Energía y Minería".Respecto a la inversiones adelantó que pronto habrá una gira con 10 gobernadores. “, a ver qué proyectos pueden comprar, tenemos más de 40 pymes que están trabajando, tienen también que buscar pertenencias mineras, que están colgadas en la web, con absoluta transparencia”, aseguró. “Mi convocatoria es a que miren la página, se animen. Nosotros garantizamos seguridad jurídica, la región del litio es para eso", finalizó Morales.