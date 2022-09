"Medio nazi": la insólita nota de Clarín que hasta cuestiona las pruebas del atentado a CFK

Héctor Magnetto acompañado por Ricardo Roa y Ricardo Kirschbaum

Sabag Montiel sólo es "un chiflado, lunático, desequilibrado o como se lo quiera llamar, que pudo llegar a centímetros de ella y gatillar dos veces en su cabeza una pistola", sobre el que la Justicia no tiene sospechas de "sicario" ya que "vivía en una tapera", tenía "un tatuaje medio nazi y usaba una tarjeta trucha de discapacitado para viajar"

El multimedios, en todas sus plataformas, insiste en quejarse por un presunto uso político por parte del Gobierno delpara oscilar entre poner en duda los hechos a la vista de todos, hacer su propio uso editorial de la reacción de gran parte de la sociedad ante el intento de magnicidio y bajarle la relevancia al tema incluso burlándose de situaciones.Tras el caso dehablando de "presunto ataque" a CFK al aire en TN y el cruce de su compañera(durante y posteriormente al programa), ahora en Clarín firmó una nota de opinión el recordado Ricardo Roa, titulada "Atentado contra Cristina Kirchner: un marginal en busca de protagonismo y el odio pontificando sobre el odio". El artículoy afirma que se trata solo de un "marginal", "freak" y "medio nazi", en relación a, que actuó sin planificación con, una mujer de la que se burla por sus "varios apodos y oficios".Luego. Ah, tambiénpara ello, que acaba de morir.Según Roa,. Esa "gente" son la jueza y el fiscal, que tiene horas de video que muestran a Sabag Montiel y Uliarte hacer inteligencia previa en Recoleta, adonde luego fueron a cometer el atentado. Ambos funcionarios judiciales, además, investigan la participación de más personas, no refieren a una gran organización pero buscan saber cómo se planificó.Para el editorialista del CEO Héctor Magnetto, Cristina estuvo "desprotegida por su custodia y por decisión propia" e incluso "no se da cuenta de lo que pasa", mientras queDe Uliarte, directamente se burla Roa., escribió.Luego, el periodista militante critica la custodia de la Vicepresidenta y la participación de la Policía Federal, además de elogiar las decisiones de Horacio Rodríguez Larreta. No conforme, también va contra Alberto Fernández por llamar a la jueza Capuchetti, cosa de la cual ni siquiera ella se quejó - y lejos está de ser kirchnerista - pero también por "fomentar odio hablando contra el odio" (SIC).Para finalizar,. "Los periodistas estamos para averiguar, contar y decir cosas que algunos no quieren que digamos. Se cumplen cuatro años de la muerte de Julio Blanck. Como tantos de nosotros, había sido militante y el periodismo lo hizo mejor: pasó de defender un punto de vista a contrastar puntos de vista", dijo, incluyéndose en el elogio colectivo.. "Símbolo de la democracia y del periodismo, que se le plantó como pocos a la dictadura. No necesita elogios. Nunca repartió odios, pero se los repartieron con ganas", dijo, antes de criticar a Hebe de Bonafini por hacer un "juicio trucho contra los periodistas", en todo caso una actitud similar a la de Clarín y TN cuando, por ejemplo, dedicaron horas a estigmatizar a 678 y quienes lo realizaron. Sin ir más lejos, la propia nota de Roa menciona y ataca con nombre y apellido a