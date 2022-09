Larreta pidió "amplio apoyo político" de "todos para transformar el país" pero "no con el kirchnerismo"

volvió a referirse a su "vocación" presidencial, habló de la necesidad de conseguir "amplio apoyo político" para realizar "transformaciones profundas" con "todos" pero "no con el kirchnerismo", con quien "nunca se pondría de acuerdo"

El jefe de Gobierno porteño,, no pone pausa en el abandono de su perfil "paloma" y la construcción de su avatar radicalizado, en el marco de una carrera por ser ungido candidato presidencial del PRO que lo tiene en competencia directa no sólo consino también conEn ese tren, el alcalde porteño, arremetió Larreta en un mensaje que vuelve a mostrarlo sometido a la competencia política interna.Para tratar de argumentar su postura en una entrevista con Cadena 3, el ex jefe de Gabinete de Macri habló de medidas del Gobierno que o bien no existen o no las describió como son, por un lado, y por otro lado postuló con quiénes sí podría ampliar la coalición JXC, aunque refirió a espacios que ya son parte., enumeró Larreta. Cabe aclarar que no existe impedimento para exportar carne, que los precios son controlados por la Secretaría de Comercio y los militante sólo se sumaron eventualmente y que por el momento no existe ninguna normativa contra los discursos de odio en debate.En cuanto a con quiénes sí elegiría ampliar JXC, el jefe porteño habló del pasado., dijo, al destacar el ingreso de nuevas figuras y funcionarios como los casos del economista, ex ministro de Fernando de la Rúa, o, otrora socia política de Sergio Massa, quienes se incorporaron a la coalición en las elecciones legislativas de 2021.“Cuando más profunda es la transformación, mas necesario el acuerdo político. Si no, los cambios no suceden”, enfatizó en más de una oportunidad Larreta, y consultado sobre sus aspiraciones personales dijo quepero no pudo evitar reconocer que tienea través de un “plan de desarrollo”, idea que menciona hace tiempo pero aún se desconoce.