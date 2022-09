Finocchiaro: "El Frente Renovador, La Cámpora, el peronismo histórico y todo eso, son conducidos por Cristina"

El ex ministro de Educación del gobierno de Cambiemos y diputado nacional del PRO, Alejandro Finocchiaro, arremetió contra el gobierno nacional por la baja de 40 mil programas progresar. “Siempre que se bajan becas está mal”, dijo.

El ex ministro también relativizó la figura de Sergio Massa y se refirió a la centralidad de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “El Frente Renovador no tiene ninguna injerencia más allá de la figura de Sergio Massa. No es un partido político. Es Massa. Lo que quedó demostrado es que el Unidad Ciudadana, el FR, La Cámpora, el peronismo histórico y todo eso, son conducidos por Cristina”, sostuvo.

En diálogo con Política Argentina, aseguró además: “Nosotros cuando fuimos Gobierno no solo subimos la cantidad de beneficiarios sino los montos”. “Nosotros hicimos de las becas, programas educativos. Pretendían que los alumnos progresaran dentro de la institución. Esto es una mala noticia”, dijo el dirigente matancero para quien “el kirchnerismo termina haciendo lo que siempre criticó”.Respecto del acuerdo de Massa con el BID y el Banco Mundial, señaló que “el kirchnerismo tiene doble vara en todo”. “Cuando el endeudamiento sirve para ayudarnos a construir infraestructura y desarrollarnos no es malo. No es malo de por sí. Las políticas nuestras tendían al desarrollo”, recalcó.Por último, justificó la posición de Patricia Bullrich tras el atentado a CFK y le puso paños fríos a la interna del PRO., recalcó.