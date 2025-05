Stolbizer: "El Gobierno no quería Ficha Limpia porque ellos en sí mismos son corruptos

En diálogo con Política Argentina, Stolbizer fue contundente al referirse a la caída del proyecto, cuyo destino habría estado dictado por un "pedido" del presidente, Javier Milei al exintendente de Misiones Carlos Rovira, para que haga "votar en contra a sus dos senadores". "No es casual que el gobierno haya jugado para que (la ley) no salga", disparó.

Stolbizer recorrió diversas cuestiones que le generan inquietud. Criticó con firmeza la pérdida del poder de compra de la ciudadanía, a la vez en que puso en duda el destino del financiamiento externo que el Gobierno de Milei renegoció con el Fondo Monetario Internacional (FMI), tras obtener respaldo en Diputados en marzo de este año. Cerrando, calificó el ensañamiento que tiene Javier Milei hacia el periodismo como "antidemocrátic0", al punto de emitir denuncias penales contra tres de ellos; y examinó el escenario electoral de cara a las elecciones legislativas de este año.

La diputada nacional por el Partido Gen en Buenos Aires,, analizó el panorama político y electoral en un año cargado de rispideces, en gran parte, por causa de los casos de corrupción que ponen a prueba la credibilidad discursiva del Gobierno de la Nación. En ese marco, uno de los temas que signó la conversación pública en las últimas semanas fue el fracaso de Ficha Limpia en el Senado.A Ficha Limpia y al escándalo $Libra, se adjuntan las denuncias en torno a los aportes discrecionales que habrían exigido dirigentes locales de LLA a empleados de PAMI para destinar a actividades electorales. Tres vertientes que debilitaron el par de cualidades con las que se embaderaba el oficialismo nacional, y que hoy, no puede garantizar: la confiabilidad y la transparencia, las cuales toman relevancia en año de elecciones., sentenció la entrevistada al respecto. Este hecho, llevó a que redactara y presentara junto a Mónica Fein, su compañera en el bloque Encuentro Federal donde coexisten diversos estractos de la política, un proyecto para crear una nueva comisión investigadora que vislumbre los pactos ilícitos que subyacen bajo el "Pamigate".Nunca creí que sinceramente quisieran eliminar la corrupción. Este es un gobierno que se caracteriza sobre todo por la opacidad, la falta de transparencia, la llegada de personas que ni siquiera tienen la capacidad necesaria para las funciones a las que son designadas, el nepotismo, los amigos, la familia. Nunca creí que realmente fueran a sanear absolutamente nada. Ahora vamos teniendo muestras. El Caso Libra es un escándalo que puso de manifiesto un negocio particular promovido por el propio Presidente de la Nación y por su hermana, que era la que tenía las reuniones con los empresarios y involucrados.No es casual que el Gobierno haya jugado para que Ficha Limpia no salga.Eso fijó el destino y el fracaso de la ley. Cuando se registra cuál es la provincia más beneficiada con transferencias discrecionales es Misiones. En Diputados, los misioneros juegan siempre a favor del Gobierno.Creo quey, por lo tanto, susceptibles de que estas cosas también les pasen.No se puede desacelerar la inflación a cualquier costo.Aunque nos digan que la inflación es del 2,5%, cuando la gente va al supermercado a comprar los productos de la canasta básica a la gente no le alcanza. Lo que ha ocurrido en términos económicos durante este tiempo es la pérdida del poder adquisitivo del salario o de la jubilación.Además, me preocupa mucho el destino de los recursos en un país que lleva dos años sin tener presupuesto nacional. Venimos viendo como todas las semanas se inyectan dinero en los espias de la SIDE, por ejemplo, y a los jubilados le dicen que no tienen para los medicamentos, o no hacen las obras públicas, las rutas necesarias. Uno puede tomar el acuerdo con el Fondo para responder a un determinado plan. Pero acá no había plan. No había ninguna explicación ni ninguna información.Lo que venimos viendo desde hace un tiempo, cada vez más grave, es el insulto, el hostigamiento, la persecución y ahora hasta denuncias penales contra periodistas. Es una cosa inadmisible en el funcionamiento de la democracia. Si algo afecta a los consensos democráticos son los ataques a los periodistas. Todos los intentos de frenar o de vulnerar la libertad de prensa y la libertad de expresión. Eso es lo que nunca un gobierno debiera hacer. Al contrario, el gobierno debe bancarse todo todo tipo de críticas.A esta altura me parece bastante difícil. Creo que la desinteligencia de ellos ha sido desarmar la coalición con la que llegaron, porque tampoco es que el PRO llegó solo. Pero bueno, también creo que en el medio hubo muchas cuestiones que van, no sólo por lo político, sino por lo personal. Eso obligará después a que se replanteen las alianzas, las coaliciones que se hagan en la capital, tanto para la elección de octubre como pensando en el cambio de jefe de gobierno para el 2027.Se observan a un PRO y un radicalismo que han ido licuando su identidad por los acercamientos con el gobierno de Milei. Ambos partidos están demasiado cerca de la posibilidad de hacer una alianza con Milei. Además, el enfrentamiento entre el propio Gobernador y la expresidenta Cristina Kirchner tiene la ventaja de que en esa campaña se va a poder discutir mucho más la agenda bonaerense, no como pasa en general que se discute la agenda nacional, porque se ponen los candidatos de la Provincia como arrastre de las figuras nacionales.