INDEC: la actividad industrial y la construcción subieron más del 5% interanual en julio

El INDEC informó que la actividad industrial creció un 5,1% en julio en relación con igual mes del año pasado, mientras la construcción escaló un 5,2%, lo cual implica datos positivos en ambos casos

La industria creció 5,1% interanual en julio de 2022 y bajó 1,2% respecto del mes previo

La construcción subió 5,2% interanual en julio de 2022 y 2,2% respecto del mes previo

En el caso de la comparación contra junio, el mes previo, el rendimiento de ambos sectores estadísticos fue dispar. Mientras que la producción fabril marcó una baja de 1,2%, la construcción logró una suba de 2,2%, detalló el organismo.Particularmente, el Índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) mostró en el acumulado enero-julio de 2022 un incremento de 5,8% respecto a igual período de 2021.Según el informe del INDEC,En orden de su incidencia en el nivel general, se registraron incrementos en “Maquinaria y equipo”, con una mejora de 21,1%; “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, 21,6%; “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, 15,6%.Luego aparecen “Industrias metálicas básicas”, 4,9%; “Productos de caucho y plástico”, 6,8%; “Refinación del petróleo”, 8,7%; “Prendas de vestir, cuero y calzado”, 6,6%; “Productos minerales no metálicos”, 5,3%. También presentaron subas “Alimentos y bebidas”, 0,8%; “Sustancias y productos químicos”, 1,4%; “Productos de metal”, 4,0%; “Madera, papel, edición e impresión”, 1,7%; y “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras”, 3,7%. En tanto, la actividad del rubro “Textil” no mostró cambios respecto a julio de 2021.Por último, en la encuesta cualitativa realizada a empresarios del sector privado, el INDEC señaló que la mayoría -67,8%- dijo que no espera mayores cambios en el nivel de actividad para los próximos meses, mientras que el 20,3% dijo que continuará en alza y el 11,9% anticipó la posibilidad de una merma.Los datos del consumo aparente de losPor el contrario, se observaron bajas durante el séptimo mes del año de 13,8% en asfalto y 12,5% en ladrillos huecos. El organismo estadístico oficial precisó además que en junio -mes previo- la superficie a construir, autorizada por los permisos de edificación otorgados para la ejecución de obras privadas en una nómina representativa de 176 municipios, registró una suba de 4,0% con respecto al mismo mes del año anterior.De esta forma, la superficie autorizada acumulada durante los seis primeros meses de 2022 en su conjunto marcó un ascenso de 2,9% con respecto al mismo período del año anterior.En tanto, entre los empresarios que se dedican mayormente a la obra pública, 23,7% prevé una suba, frente a un 28,9% que anticipó una disminución, mientras que el restante 47,4% dijo que la actividad se mantendrá.