Legionella en Tucumán: Vizzotti afirmó que "no hay alerta" nacional

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, aseguró este viernes que "no hay alerta" en el país por el brote de Legionella en Tucumán y aclaró que se trata de un brote localizado en un sanatorio y que la Justicia investiga al centro de salud afectado.“Hay brotes en todo el mundo de Legionella tanto en hospitales como en hoteles”, enfatizó Vizzotti y aclaró que “eso no significa que tengamos que tener alguna alerta en particular” por más casos en el país ni en Tucumán.En este marco, indicó que “no hay una recomendación de hacer vigilancia si no hay brotes en general tanto en Argentina como en la provincia de Tucumán”. Vizzotti explicó que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) tampoco recomiendan un seguimiento si no cuando hay una situación como esta. “Hay que hacer una investigación que en este caso se esta haciendo”, sostuvo.La ministra explicó que esta bacteria es conocida y ya provocó brotes en otras instituciones como por ejemplo clínicas y hoteles en todo el mundo. “Es una batería que puede encontrarse en el agua y multiplicarse en las cañerías de aire acondicionado o en las cañerías de agua y es una causa de brotes intrahospitalarios”, enfatizó Vizzotti acompañada por expertos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), quienes llegaron al país para vigilar y hacer aportes sobre la evolución de esta enfermedad que provoca neumonías bilaterales.Vizzotti insistió con llevar tranquilidad a la población ya que “no hay ninguna situación relacionada a lo que vivimos en los últimos dos años”. "La situación está absolutamente localizada a un centro de salud" y "la fuente de infección de esta bacteria es por vía inhalatoria" que "no se contagia de persona a persona". Además, remarcó que tiene tratamiento.