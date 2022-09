Bazze: No creo que haga falta ir a una misa para mejorar la situación

El diputado Miguel Bazze fue consultado por las cartas presentadas por el Frente de Todos para que su par del PRO Francisco Sánchez se rectifique de lo dicho sobre Cristina Fernández de Kirchner y la pena de muerte.

“Hay afirmaciones que no corresponden pero no voy a hacer un juicio de valor sobre las declaraciones de Sánchez. Si hay que decir que no las debió hacer”, recalcó y esgrimió: “También es cierto que desde el Frente de Todos se dice cualquier cosa. Sinceramente en la Argentina ha habido una escalada de declaraciones irresponsable que no contribuyen en nada a discutir los grandes temas nacionales”.En este sentido, recordó que el propio senador José Mayans había advertido a la Justicia que si quieren “paz social” dejen sin efecto la Causa Vialidad.Dijo Bazze a Política Argentina: “Lo de Mayans fue un grave error. No puede decir ese tipo de cosas. Es un senador nacional, es uno de los hombres que decide las funciones de la Justicia dado que integra el organismo que elige jueces”.Por otra parte, respecto de la “Misa por la paz y la fraternidad”, que se celebrará este sábado en Luján y que contará con la presencia del presidente Alberto Fernández, sostuvo: “Sé que algunos dirigentes de la oposición fueron contactados por la gente del Gobierno pero no hay ninguna convocatoria”.No obstante, para el legislador radical, “no hace falta sobreactuar en este tipo de cuestiones”. “Nosotros nunca tuvimos posiciones extremas. No creo que haga falta que vayamos todos a una misa para mejorar la situación”, arremetió.