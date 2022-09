"No lo vamos a permitir": Macri cuestionó el pedido de "juicio académico" a Martín Tetaz

Mi apoyo a Martín Tetaz. El intento de “juicio académico” que promueve un sector de la Universidad de La Plata en su contra busca penalizar y advertir a todos que cualquier voz que no coincida con el discurso oficial será acallada. Nosotros no lo vamos a permitir. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) September 11, 2022

La grieta tras el atentado aparece abrirse aún más. El expresidentedefendió al diputado de Juntos por el Cambio,, al advertir que. El respaldo del referente del PRO se da luego de que se conociera un pedido para que la Universidad de La Plata le inicie un “juicio académico” a Tetaz por sus declaraciones sobre el atentado a Cristina Kirchner. “No lo vamos a permitir”, aseguró Macri este domingo, desde su cuenta de Twitter.La declaración del expresidente se dan luego de que se firmara un documento, en el que un amplio grupo de dirigentes políticos, periodistas, intelectuales y figuras del ámbito cultural adhirierion para solidarizarse con el diputado de JxC. Entre los firmantes, estaba el propio MacriEl intento de juicio académico que promueve un sector de la Universidad de La Plata en su contra busca penalizar y advertir a todos que cualquier voz que no coincida con el discurso oficial será acallada”, publicó Mauricio Macri este domingo en Twitter. Al mismo tiempo advirtió:De este modo, tras el ataque a la Vicepresidenta, la grieta parece ensancharse aún más, algo que Mauricio Macri no iba a dejar de lado, por lo que volvió a dejar comentarios que aviva aún más los cruces entre oficialismo y oposición, por lo ocurrido en Juncal y Uruguay, dos jueves atrás.Si bien Macri se solidarizó con Cristina tras el ataque, luego salió a disparar munición gruesa, también desde Twitter. En una publicación de la semana pasada, había deslizado supuestos intentos del oficialismo por coartar la libertad de prensa y advertido por una “”, en medio de una discusión por el supuesto intento del Gobierno de aprobar una ley que castigue los “discursos de odio”, denominada “ley mordaza”.Además del expresidente,Entre ellas, Marcos Novaro, Norma Morandini, Jorge Lanata, Fernando Bravo, Alfredo Leuco, Viviana Canosa, Baby Etchecopar y Tato Young.El comunicado de apoyo a Tetaz se conoció luego de que un grupo de docentes, graduados y estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata, donde el legislador es profesor, amenazara con iniciarle un “juicio académico” después de que el diputado nacional sostuviera en sus redes sociales que el intento de magnicidio a la vicepresidenta no fue un caso de “violencia política”.El ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alak; el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Alejandro Slokar, y el embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Raimund, habían cuestionado duramente al dirigente con una opinión: "