Tolosa Paz destacó el llamado al diálogo de Manzur y apuntó contra la bullrrichización de la política

La diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, destacó el llamado al "diálogo en defensa de la democracia" en el informe de gestión que brindó ayer el Jefe de Gabinete, Juan Manzur, en el Congreso.Tolosa Paz celebró la convocatoria de Manzur para ser “constructores de puentes y diálogo para fortalecer la paz social”, y remarcó que en el plano económico “sin estabilidad macroeconómica no habrá paz social, pero sin paz social tampoco puede haber estabilidad macroeconómica”.“Destacable no sólo por el mensaje sino por el tono”, dijo Tolosa Paz a Radio 10 al ser consultada sobre la exposición de Manzur, que –dijo- “rompió un récord histórico porque nunca un Jefe de Gabinete había tenido que devolver más de 4 mil preguntas, de las cuales más de 2 mil fueron planteadas por la oposición, y lo hizo con templanza y sabiduría”.“Priorizó el diálogo y la convivencia política”, indicó la legisladora, quien había cuestionado días atrás que Juntos por el Cambio no haya participado en la "Misa por la paz y la fraternidad" celebrada en la Basílica de Luján tras el intento de magnicidio a la Vicepresidenta.En esa línea citó la canción del italiano nacionalizado argentino Piero Antonio Franco De Benedictis Scigliuzzo, conocido popularmente como Piero: “Manso y tranquilo”, pero “con la sabiduría de los hombres del norte versus la chicana y la agresividad porteña de un equipo de Bullrich”.“Le han dicho de todo, la han dicho barbaridades”, insistió, al tiempo que cuestionó la “liviandad argumental” de algunos dirigentes de la oposición política alineados con la titular del PRO. En ese marco advirtió sobre una “bullrrichización de la política”; e instó a “deponer esas actitudes” en pos de “generar consensos” en un marco de diálogo democrático.