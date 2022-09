Macri lanzará un libro sobre "liderazgo" que copia a Lenin y prepara otro sobre la relación con su padre

no sólo ya está por publicar su segundo material editorial sino que prepara un tercer título y su esposa Juliana Awada también planea debutar como escritora

otros pusieron el foco más en el título del libro, ya que tanto allí como en el foco del contenido se parece al programático ¿Qué hacer?, del revolucionario líder ruso Vladimir Lenin

Parece ser que ale dio rédito político y/o material haber publicado un libro, como fue Primer Tiempo, con éxito de ventas, porqueEn primer lugar,. Como Primer tiempo en 2021, será publicado por Planeta. El libro de Macriy su título, según quieren explicar desde el entorno del dirigente PRO, pone en foco "un interrogante que se hacen muchos representantes políticos a la hora de gobernar, decidir y proyectar".A juicio de contenido,, y se basa en su experiencia empresarial, como presidente de Boca, jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Presidente de la Nación y líder de Juntos por el Cambio. Los textos, en los que el ex mandatario suele encontrar como colaboradores a su ex ministroy su ex secretario, sonLas especulaciones y análisis acerca de Para qué son varias. Según algunos analistas políticos, y tras Primer Tiempo no suena como una reflexión sorpresiva, este segundo libro confirma la intención de Macri de jugar un “segundo tiempo” en la política argentina. La duda es dónde y en qué puesto de la "cancha".Pero. Los propios editores, según La Nación, lo reconocen en "algunos puntos" pero quizá no en otros.Además y al mismo tiempo,. No se basa en lo que el ex presidente parecería querer hacer con su carrera política, sino que habla de su pasado y uno bastante polémico:, su padre. El título tentativo del libro, que aún no tiene fecha de lanzamiento, seríaEl lanzamiento del libro Para qué, de Macri, coincidirá con el de su pareja,. Es que la empresaria textil presentará Raíces (Grijalbo) en el mismo mes.. Así, ya en primavera, Macri y Awada “competirán” en librerías y en "equipos" distintos: el ex presidente con Planeta y Wada con Penguin Random House.