Macri reivindicó su "dialoguismo" pero rechazó el diálogo con Cristina y el FDT

El expresidentese refirió a un posible encuentro con Cristina Kirchner luego del atentado en su contra, señaló quealificó como "grotesca" y "sobreactuada" a las acciones del Gobierno para bajar la tensión social."."Ojalá hubiera realmente una sinceridad, un reconocimiento, una autocrítica”, señaló Macri durante una entrevista con Luis Majul para LN+."Escucho esas ideas y creo que son expresiones de deseo sin valor porque nosotros vamos a salir adelante cuando nuestros jueces actúen con independencia en tiempo y forma para garantizar el cumplimiento de la ley", sostuvo el expresidente ante la pregunta sobre una posible reunión con Cristina.Macri señaló el encuentro que tuvo la vicepresidenta con su íntimo amigo (José Torello) y opinó: "En cuanto a la posibilidad de encontrarse él mismo con CFK,El expresidente también se refirió a la investigación del intento de asesinato a la Vicepresidenta y, a diferencia de la principal hipotesis de los investigadores, descartó que el atentado haya sido orquestado y planeado. "Por lo que yo he visto y leído -no he leído tanto- queda más que evidente", sostuvo.Tras lo que recordó el "atentado" que tuvo junto a la entonces gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y consideró que ese hecho fue mucho más grave. "Esto no es el atentado que tuvimos con María Eugenia en Mar del Plata apenas empezaba mi gobierno y que nos podrían haber matado las piedras que tiraban esas más de cientos de personas que fueron movilizadas al lugar para agredirnos. O en Traful con los de ATE, socios de este Gobierno", remarcó.Ante la pregunta del periodista por una, Macri señaló: "Juntos por el cambio ha madurado muchísimo y hay muchos dirigentes muy valiosos y que están trabajando activamente para que el 'para qué' esté muy claro. Hay que tener claridad en las ideas".Respecto a la eliminación de las elecciones primarias que desataron la interna de JxC en los últimos días el ex presidente se limitó a señalar: "Yo creo que las PASO son algo positivo".En otro tramo de la entrevista desprestigió, una vez más, a, señaló que "si Aerolíneas no hubiese sido estatizada todos los argentinos tendrían cloacas" y aseguró que