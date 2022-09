D´Elía a Maratea: Puede haber declaraciones equivocadas mías pero ellos tienen 20 periodistas predicando odio

El domingo en el Método Rebord, el influencer Santiago Maratea había relativizado la potestad del discurso de odio sosteniendo que dirigentes del Frente de Todos también planteaban lo mismo. “D´Elía dijo que había que colgar a Macri en la Plaza de Mayo”, sostuvo.

Consultado sobre esta cuestión por Política Argentina, el dirigente social señaló: “Puede haber declaraciones aisladas y equivocadas como la mía, pero ellos tienen 20 periodistas predicando el odio las 24 horas del día con mentiras y fake news, alentando estas cuestiones”.Y agregó: “Cuando nos tocó gobernar no hubo un solo dirigente de Cambiemos preso, cuando gobernaron ellos, hubo 53 dirigentes del Frente de Todos presos”.“Hemos estado por estas horas sometidos a una enorme expresión que significa la materialización de este clima de inestabilidad política y de miedo, que arranca por el atentado a la vicepresidenta”, señaló el D’Elía al ser consultado sobre su lectura sobre los últimos sucesos relativos al atentado contra CFK.También dio detalles sobre la denuncia contra Gastón Guerra. .”Una persona, la misma que agredió al periodista de C5N me agredió dos veces. Una vez en la entrada de la jura de Sergio Massa. Lo agredieron a él, a Pablo Moyano y a mí. Y el mismo día que atentaron contra Cristina, esta persona me persiguió dos cuadras y al llegar a Pasco y Rivadavia me pegó una trompada”, recalcó.“Ayer le hice una denuncia penal. Aporte cuatro testigos. La cámaras de la Ciudad van a ratificar lo que yo acabó de declarar, si es que no de desaparecen”, dijo.Por último, rechazó la teoría de los loquitos sueltos fogoneada por el mismo Macri. “No son loquitos sueltos. Atrás hay operadores políticos y de Inteligencia. Hay un depósito de 1.700.000 pesos que no se puede explicar de qué se trata”, advirtió.