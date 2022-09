Alberto desde Estados Unidos: "Las derechas que promueven odio y violencia no deben tener cabida en el mundo"

Alberto Fernández disertará este martes por la tarde ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU),

El presidentese refirió este martes desde Estados Unidos al atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y manifestó que"Sabemos que la pandemia generó desánimo y desaliento.", consideró Alberto durante la conferencia "Desafíos globales: una perspectiva latinoamericana", en la Universidad The New School, Estados Unidos.En ese sentido, subrayó que "”. “Negarlo no nos hace bien. Eso pasa en todo el mundo", consideró."Uno ve cómo las derechas recalcitrantes avanzan en Europa, no debemos permitir que eso pase.”, apuntó y señaló que“Tenemos que construir un nuevo sistema internacional más igualitario", concluyó sobre el tema.En la misma línea, el jefe de Estado se manifestó respecto a la “desigualdad” mundial y señaló que ". "Cuando la ciencia encontró la vacuna vimos la tragedia de la concentración que el mundo enfrenta. El 10% de los países más ricos se quedaron con el 90% de las vacunas", recordó.El Presidente remarcó que". "Somos sobrevivientes de una pandemia, de una de las mayores tragedias que recuerde la humanidad. Tenemos la obligación ética y moral de construir algo distinto", sostuvo Fernández.En otro tramo de su presentación, el mandatario aseguró que la guerra en Ucrania "afecta globalmente a todo el mundo", y sostuvo que América Latina está "siendo víctima" de ese conflicto bélico."Están sembrando hambre en el hemisferio sur. Es una guerra que afecta globalmente a todo el mundo. La voz de América Latina tiene que estar presente.", destacó al respecto.en lo que será su primera intervención presencial en este foro que reúne a líderes mundiales en la ciudad de Nueva York.La exposición está prevista para las 18 (hora argentina) y se espera que realice un llamado a la paz en Ucrania, un repudio al atentado sufrido a la Vicepresidenta, además de una reivindicación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, según adelantaron fuentes oficiales.Además, este martes el Presidente argentino también participará, a las 21, de una cena de trabajo ofrecida a jefes de Estado por su par de Francia, Emmanuel Macron.