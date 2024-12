Fabiola Yañez sobre volver a ver a Alberto Fernández: "No podría, es como estar al lado de alguien que te abusó"

La ex Primera Dama de la Argentina,volvió a hablar de su denuncia de violencia de género contra el ex presidentey aseguró que el ex mandatario jamás le "pidió perdón por nada”.Durante una entrevista que concedio al medio español OK Diario, le preguntaron si podría tener adelante a Alberto Fernández ante lo que respondió: “No,”. “Enfrentarse a un ex presidente es enfrentarse al poder, creo que cualquier mujer tendría que sentirse fuerte y que se denuncien estas cosas,”, agregó.La ex primera dama afirmó que tuvo “miedo” por las consecuencias que podría tener ella y su familia por haber denunciado a Fernández. Pero indicó que esa sensación ya no está. “”, sostuvo., apuntó Yañez y aseguró que el ex mandatario le pidió que no hiciera la denuncia y le propuso que difundieran un comunicado firmado por ambos asegurando que mantenían una relación “tóxica”.También se refirió a las reiteradas infidelidades de Alberto. “”, consideró y recordó que este tipo de situaciones comenzaron desde antes de asumir la presidencia de la Argentina, en diciembre de 2019. “Con total impunidad podría estar hablando con alguien adelante mío”, señaló.A su vez, recordó como fue la convivencia en la quinta presidencial de Olivos y criticó el entorno del, en aquel momento jefe de Estado. “Muchas cosas no me dejaban hacer,”, aseguró.En ese sentido, expresó: “y a las personas que le pedí ayuda tenían sus intereses con él, como María Cantero (la secretaria personal del exmandatario) y la Ministra de Género”.Además, Yañez agradeció al gobierno de Javier Milei la custodia que mantiene en su residencia de Madrid. “Entiendo que la escolta pertenece a esta gobierno, y lo agradezco mucho. Mucho se ha hablado también acerca de eso, pero entiendo que es una cuestión que es así. No es que yo lo elegí ni lo pedí. Esto es así, es una disposición”, concluyó.