En medio de la causa por violencia de género, Alberto Fernández deberá darle el 30% de su jubilación a Fabiola Yañez

El expresidentedeberá darle a su ex parejaun 30% de su jubilación de privilegio, según dictaminó la justicia, en medio de la disputa por la causa de violencia de género en su contra.La exprimera dama había solicitado el embargo total de la jubilación de Fernández, pero finalmente sólo recibirá una parte. En realidad, el destinatario del dinero, -que son unos tres millones de pesos ya que su jubilación de privilegio se ubica en 10 millones- es, el pequeño hijo de la pareja, pero al ser menor su madre administrará esa suma.El Juzgado Civil número 102 decidió que "el demandado, Alberto Ángel Fernández, deberá pagar a favor de su hijo Francisco Fernández Yañez, el equivalente al treinta por ciento (30%)" de su jubilación, un importe que "deberá retenerse en forma mensual y depositarse dentro del tercer día de cada liquidación".La determinación de la justicia se dio en medio de la demanda de Yañez contra el expresidente, a quien acusó de violencia de género por supuestas agresiones de Fernández durante su gestión al frente del Ejecutivo.En la tarde del jueves la defensa de Yañez difundió nuevas imágenes en la que se la ve a la exprimera dama mostrando los distintos golpes. En una de ellas, se observa al exmandatario durmiendo al lado suyo, mientras que en otras simplemente se la ve a ella en la cama, con el ojo morado, o con hielo en su rostro.En una de sus declaraciones, Yañez había asegurado: "Habíamos discutido antes, mucho, como ya era habitual. Y como cierre de la discusión me pegó desde su lado de la cama un terrible golpe de puño. Grité y le dije, '¿Qué me hiciste?'. Pero nada, se dio vuelta y con ese golpe terminó la discusión". Estas fotos ilustrarían ese hecho.