La Justicia le prohibió a Fabiola Yáñez contactar a Alberto Fernández por 90 días

El juez de primera instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, Christian Brandoni Nonell,con la excepción de que sea sobre un asunto vínculado al hijo de ambos, Francisco.Fernández había radicado en en ese juzgado una denuncia por presunto hostigamiento de la ex primera dama hacia su persona desde España tras una llamada de la ex primera dama. Además, el ex mandatario revocó la autorización para que el hijo de ambos resida en España y exigió la vuelta del menor a la Argentina.“Disponer que, por el término de noventa (90) días corridos desde su notificación fehaciente, la Sra. Fabiola Andrea Yáñez no deberá mantener ningún tipo de conversación con el Sr. Alberto Ángel Fernández, por sí o por interpósita persona, con excepción aquello que haga sobre la patria potestad del hijo en común”, dice la resolución firmada por el juez Christian Brandoni.El juez estableció la medida por 90 días corridos y además prohibió a ambas partes difundir detalles de la causa judicial que tramita. Así, Fabiola y AlbertoEsta denuncia tramita de manera independiente a la que se le sigue por violencia de género a Fernández en los tribunales federales de Retiro y en el marco de la cual está citado a declaración indagatoria por el juez federal Julián Ercolini para el 4 de febrero próximo. Además está pendiente de resolución un planteo del Gobierno para retirarle la custodia a Yañez en Madrid, mientras que la ex primera dama presentó un escrito en el cual renunciaba a contar con la misma y ahora debe decidir el juez.