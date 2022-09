Hirtz: Estamos en momentos complejos que requieren serenidad y no engancharse en discursos extremos

“Hace tiempo que en la sociedad argentina y en el debate político se ha incorporado un nivel de crispación muy fuerte, de desacuerdos y destratos personales. Entrada la Causa vialidad y sumado al intento de magnicidio, que condenamos, le ha agregado una dosis de preocupación”, señaló el senador David Hirtz, en diálogo con Política Argentina, al ser consultado sobre el atentado contra CFK.

Según expresó, “los medios están viendo día a día esto pero mientras tanto se van agudizando cuestiones como la inflación”. “No se si el Gobierno está viendo la problemática social que se está generando como consecuencia de la situación económica. Hay que ver como las medidas de Massa impactan en el debate. Estamos en un momento complejo en el que hay que tener serenidad y no engancharse en discurso extremos”, recalcó.A los ojos del ex intendente de Adolfo Alsina, “Macri y Cristina comparten un escenario único en su carácter de ex presidentes de la Nación”.“Son de los personajes más conocidos. Tienen un grado de aceptación incondicional pero también ambos ameritan un grado de imagen negativa. Los dos tienen un piso interesante, pero los dos tienen un techo relativamente bajo, que cuando se expresan nadie los acompaña”, recalcó.