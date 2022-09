Confirmado: Cristina Kirchner cierra su alegato el viernes en la causa Vialidad

Quedó confirmado al cierre de la exposición técnica de sus abogados hoy que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cerrará el viernes su alegato y se defenderá a sí misma ante el tribunal oral que lleva el juicio por la obra pública en Santa Cruz, en su condición de abogada y de acuerdo al artículo del Código Procesal Penal que así lo prevé

Comparto con ustedes estos imperdibles 9 minutos de la audiencia del día de hoy, donde el Dr. Beraldi -tal cual se los adelanté ayer- demolió las mentiras y fake news de Luciani y Mola. Más que fiscales, parecen trolls. “Se vuelve de cualquier lugar, menos del ridículo”. J.D.P. pic.twitter.com/DV6Xlp5s0W — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 20, 2022

La participación de un ex presidente como parte de su defensa tiene como antecedente el caso de Fernando de la Rúa, no tan cuestionado como sucede con Cristina Kirchner por los medios opositores por esa decisión

, anunció uno de los defensores de la ex presidenta, Carlos Beraldi, al cierre de su alegato técnico de hoy.Es que según el artículo 104 del Código Procesal Penal "el imputado tendrá derecho a hacerse defender por abogado de la matrícula de su confianza o por el defensor oficial; podrá también defenderse personalmente siempre que ello no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a la normal sustanciación del proceso".Como el Código también establece que puede haber dos abogados, para la audiencia del viernes ocuparán esos lugares Beraldi y la Cristina, por lo que en esa jornada no hará uso de la palabra Ary Llernovoy, también defensor de la vicepresidenta en la causa.CFK había pedido declarar en el juicio después que los fiscalesconcluyeron sus alegatos en los que pidieron que sea condenada a 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, como supuesta jefa de una asociación ilícita y por administración fraudulenta.Pero los juecesrechazaron su pedido. Explicaron que el Código no contempla la ampliación de la indagatoria una vez que se ingresó a la etapa de alegatos y que la Vicepresidenta podría hablar cuando sean las últimas palabras antes del veredicto. Cristina habló al día siguiente a través de sus redes sociales y lo hará nuevamente mañana, con los jueces y fiscales enfrente.La defensa de ex jefa de Estado comenzó ayer su alegato en el juicio oral, cuando expuso documentos y pruebas punto por punto en cuanto a por qué no hubo sobreprecios ni retrasos en los trabajos, y menos aún direccionamiento. En la audiencia de hoy, Beraldi y Llernovoy enterraron con contundente probatoria, como si en este juicio se debiera "probar la inocencia y no lo contrario", el “plan limpiar todo” al que hizo referencia Luciani como parte de su acusación en el proceso.El ex presidente de la Alianza quedó en el recuerdo por los asinatos en manos de la policía sucedidos antes de su renuncia, pero no fue en esas causas en las que fue su propio abogado, junto con otros profesionales, sino en el juicio oral por las coimas en el Senado, por lo que finalmente fue sobreseído.De la Rúa no solo habló en sus alegatos sino que además participó activamente de la mayoría de las audiencias del juicio. Incluso interrogó, junto a sus otros letrados, a su entonces ex vicepresidente, Carlos “Chacho” Alvarez, cuando éste declaró como testigo.