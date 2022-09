Cristina Caamaño le respondió a Macri: "No son loquitos sueltos, son una banda terrorista"

La exinterventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)y consideró que el hecho deber ser analizado como "un acto terrorista" en vez de "un homicidio en grado de tentativa".y había que tratarlo como un acto terrorista. La causa no puede estar caratulada como un homicidio en grado de tentativa", consideró Caamaño en diálogo con Radio 10 y le respondió también al ex presidente Mauricio Macri En ese sentido,porque señaló que, de esa forma, les dieron la posibilidad de tener “tiempo para que se deshagan de todas las pruebas posibles"."Me da la sensación que, por lo menos al inicio, se empezó con muy pocas ganas de investigar”, expresó la ex interventora de AFI sobre la causa que instruye la jueza federal María Eugenia Capuchetti, en la que interviene el fiscal Carlos Rívolo.Y volvió a insistir: “Si lo hubieran tratado como un acto terrorista, que es en realidad lo que fue. Tenían la posibilidad de detenerlos, mirar las cuentas, los teléfonos".Caamaño también interpretó que se minimizó la importancia del hecho cuando comenzó a hablarse de "la banda de 'los copitos'" para describir al grupo que integraban los sospechosos de este intento de asesinato. "Hay que ponerle el verdadero nombre a las cosas.", apuntóCaamaño consideró que se puede trazar "un paralelismo" con lo que ocurrió con el espionaje a los familiares de las víctimas en el ARA San Juan. "Ellos (los detenidos) se paseaban por lugares viendo a la gente que querían investigar. En el caso del ARA San Juan también sucedía algo similar. Los agentes iban al lugar, se mimetizaban con familiares, le sacaban fotos”, explicó.“ La justicia podía mandar un oficio a la AFI para saber si alguna de estas personas que aparecen como sospechosos en la causa trabajó en la agencia", completó la exinterventora.