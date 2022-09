Agustina Díaz negó haber estado en lo de CFK el día del atentado y pedirá la falta de mérito

Agustina Díaz, una de las cuatro personas detenidas hasta el momento por el intento de asesinato de Cristina Kirchner, estuvo en Comodoro Py en el marco de su ampliación de declaración indagatoria, a pedido de su abogado defensor la semana pasada

Según, letrado que defiende a la joven, ella no estuvo en las inmediaciones de la casa de la Vicepresidenta el día del ataque, por lo que afirmó quepese a no estar incorporadas a la causa, y anticipó que pedirá la "falta de mérito".Díaz amplió este miércoles su declaración indagatoria ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti, con el objetivo de insistir en que no tiene nada que ver con el intento de homicidio y aclarar que no estuvo en Recoleta cerca de la casa de la Vicepresidenta.Su abogado informó luego de la indagatoria que“Queda absolutamente claro que las imágenes que estaban siendo transmitidas por los medios, en este caso la TV Pública y C5N, fueron incorrectas en cuanto a que fuese ella la persona que se encontraba en los derredores de la casa de Cristina Kirchner”, dijo el letrado y anunció que presentará una demanda por “daños y perjuicios” contra los canales.Además de la aclaración de que no era ella la que se veía en el video difundido por televisión, el abogado aceptó que su defendida también habló de la relación de “amistad” que la vinculaba a Uliarte y del carácter “fantasioso” de Brenda.En un segmento de su contacto con la prensa,, dijo el letrado.“A la brevedad estamos presentando la falta de mérito porque entendemos que no hay mérito suficiente, es decir no hay prueba, que sostenga que ella permanezca detenida”, aseguró el penalista.Al ser consultado si Díaz declaró algo vinculado a la causa, Molina manifestó "habló sobre la relación que mantenía ella con Brenda", aseguró que su defendida "repudia el atentado" y que "lo que la mantiene detenida son los mensajes" con Uliarte, de lo cuales "está arrepentida", remarcó."Mandé a matar a Cristina; no salió porque se metió para adentro", dice uno de los mensaje que Uliarte le mandó a Díaz el 27 de agosto, según consta en el expediente.Díaz sigue detenida, luego de que la jueza Capuchetti le negara el jueves pasado la excarcelación en base a los mensajes que intercambió con Uliarte, pero su defensa apeló la negativa a darle la libertad ante la Cámara Federal, que deberá definir en los próximos días si continua presa o no. La apelación de la defensa recayó en la sala I de la Cámara, integrada por los magistrados Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.