El desempleo bajó al 6,9% en el segundo trimestre del 2022

La tasa de desocupación bajó al 6,9% en el segundo trimestre del año frente al 9,6% de igual período del 2021, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).A su vez, el 6,9% del período abril-junio se ubicó una décima por debajo del 7% registrado en el primer trimestre del corriente año.La tasa de actividad también mostró una recuperación en comparación con el año pasado al ubicarse en el 47,9%, la cifra más alta de la que el INDEC tenga registro.En el segundo trimestre del año, la tasa de empleo –que mide la proporción de personas ocupadas con relación a la población total– se ubicó en 44,6%. Si se observa lo sucedido desde 2016 (año en el que empieza la medición que difunde el Indec), el empleo también reflejó el mejor rendimiento de toda la serie.Por otra parte, la tasa de subocupación resultó del 11,1% de la Población Económicamente Activa (PEA) y bajó 1,3 puntos a nivel interanual, mientras que los otros ocupados demandantes y los otros ocupados no demandantes disponibles alcanzaron, en conjunto, el 10,8% de la PEA. Consecuentemente, "la presión sobre el mercado laboral, conformada por el universo de desocupados, subocupados, ocupados demandantes y ocupados no demandantes disponibles, alcanzó el 28,8% de la PEA", subrayó el Indec.A nivel geográfico, las regiones que presentaron mayores tasas de actividad fueron Gran Buenos Aires (48,7%), Cuyo (47,9%) y Región Pampeana (47,7%). Por su parte, la que presentó la menor tasa de actividad fue Patagonia (44,8%). A su vez, si se considera el tamaño de los aglomerados, en los de 500.000 y más habitantes, la tasa de actividad (48,5%) fue superior a la de aquellos de menos de 500.000 habitantes (45,1%).Dentro de la población activa (47,9%) se destacó que entre la población ocupada, 73,5% son asalariados, de quienes el 37,8% no cuenta con descuento jubilatorio. Por otra parte, 22,3% trabajan por cuenta propia, 3,6% son patrones y 0,5% son trabajadores familiares sin remuneración.Entre los asalariados ocupados, el 5,4% utilizó sus propias maquinarias/equipos para realizar su trabajo. Asimismo, del total de ocupados, el 9,2% trabajó desde la vivienda. Al analizar la población ocupada por nivel educativo, más de la mitad de las personas ocupadas (60,1%) cuenta con hasta secundario completo, mientras que el 39,9% posee estudio superior y universitario (completo o incompleto).