Acuerdo del Gobierno para congelar el precio de la ropa: qué marcas y dónde comprar

Son más de 60 las marcas de ropa incluidas que se pueden conseguir en locales propios, supermercados y shoppings de todo el país.



Más información acá 👉 https://t.co/ANMUzebxVh pic.twitter.com/lhbBsHf0ud — Matias Tombolini (@matiastombolini) September 22, 2022

El secretario de Comercio,, firmó un acuerdo con representantes de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) y empresas afines en el cual el sector se compromete a congelar los precios de la ropa establecidos el 5 de septiembre hasta el 1 de diciembre del 2022 con un abastecimiento razonable al mercado.El acuerdo apunta a los precios de. También determina que a partir del 1 de diciembre y por el plazo de 180 días los precios se adecuarán en relación a la variación del tipo de cambio oficial.La Secretaría de Comercio auditará y verificará que se realice lo acordado. En caso de no cumplir con lo dispuesto, desde Comercio actuarán según lo establecido por la Ley de Defensa del Consumidor y el Régimen de Lealtad Comercial.En el encuentro también participó el ministro de Economía,, quien agradeció al sector por el esfuerzo e indicó que estas medidas responden a estabilizar la situación para poder proyectar la competitividad exportadora de las empresas, el orden en los precios y la estabilidad macroeconómica.“Este acuerdo nos da previsibilidad para cuidar el bolsillo de las y los argentinos y por eso celebramos el esfuerzo por parte de la industria”, remarcó por su parte Tombolini y aseguró que van aEn ese sentido, señaló que la Secretaría seguirá trabajando con el sector de indumentaria para “programar el flujo de importaciones” con el objetivo de que “siga siendo un sector que agrega mucho valor”.Las marcas que acordaron son 47 Street, Addnice, Adidas, Akiabara, Amphora, Awada, Ay not dead, Azzaro, Baby Cottons, Bensimon, Billabong, Bimba, Bolivia, Bowen, Carmela Achaval, Caro Cuore, Cheeky, Clara Ibarguren, Como quieres, Cristóbal Colón, Cuesta Blanca, DC Shoes, Desiderata, Etiqueta Negra, Furzai, Grimoldi, Grisino, Boer, Jazmín Chebar, Juanita Jo, Kosiuko, Herencia, La Martina, Lacoste, Las Pepas, Lázaro, Levis, Little Akiabara, Lola.También forman parte del acuerdo Maria Cher, Markova, Midway, Mimo, Mishka, Naum, Nike, Old Bridge, Original Penguin, Paula Cahen D` Anvers, Perramus, Portsaid, Prune, Quiksilver, Rapsodia, Roxy, Sastrería González, Stance, System, Tascani, Taverniti, Uma, Vitamina, XL Extra Large, Yagmour y Zara.Además, el convenio también fue suscripto por la Asociación de Supermercados Unidos (ASU).