Compras online en el exterior: La AFIP redujo el tope permitido

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dispuso reducir de US$ 3.000 a US$ 1.000 el valor máximo de productos recibidos desde el exterior mediante servicios postales privados (couriers).El nuevo valor de las mercaderías que puede recibir un mismo destinatario por vuelo se informó este viernes a través de la Resolución General 5260/2022 publicada en el Boletín Oficial y responde al “escenario económico actual y a fin de evitar la desnaturalización del régimen”, según señala la normativa.De esta manera, se estableció que los nuevos criterios rigen paraLa medida antes regía para compras que no excedían los 3.000 dólares, mientras que ahora el límite es de 1.000 dólares.en la nueva disposición, y la reducción del tope aplica únicamente al valor de los productos. De la misma forma, el máximo de envíos por personaPor otro lado, se modificó el artículo 7 vinculado a la importación o exportación para consumo en forma simplificada. La disposición tambiénLos productos que pueden comprarse son comestibles, prendas, juguetes, productos tecnológicos, objetos de decoración, etc., siempre que se trate de: mercadería para uso personal y no comercial, envíos de hasta 50 kilos de peso y operaciones que no superen los u$s1.000 de importe final.