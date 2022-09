Causa Vialidad: las mejores frases de Cristina Kirchner durante la jornada de defensa

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cerró este viernes la semana de alegatos de su defensa en el marco del juicio Vialidad, por presunto rediccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz. Con una encendida declaración en rechazo a la acusación del Ministerio Público Fiscal.Su abogado, Carlos Beraldi, comenzó a las 9:30 y cedió cerca de las 11 la palabra a la ex presidenta, quien le respondió duramente a los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani el pedido de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Su defensa terminó a las 12.50.La Vicepresidenta debió constituirse como parte querellante en representación propia para defenderse, esto fue posible porque es abogada y esta establecido en el artículo 104 del Código Procesal Penal.-"Si no hubiera tenido la suerte de ser abogada hubiera estado en indefensión frente al alegato del fiscal Luciani".- "El derecho penal de autor tiene nombre y apellido, se llama Cristina Fernández de Kirchner".- "Queda demostrado que el fiscal Luciani y el fiscal Mola mintieron en el alegato final de acusación".-"Esta acusación es ilógica y absurda, raya en el ridículo: militamos toda la vida para 51 obras viales".- "Fuimos elegidos por el pueblo, no podemos ser nunca una asociación ilícita”.- "Néstor Kirchner llegó a la presidencia de 'chiripa', en medio de una crisis monumental donde se dividieron las fuerzas política y hasta una semana antes no se sabía si entraba a la segunda vuelta".- "La acusación de Luciani y Mola viola el artículo 1 de la Constitución Nacional".-"Esta asociación ilícita no tiene ni pies ni cabeza, pero es profundamente anticonstitucional, antirrepublicana y anti federal".-"Si yo soy la jefa de una asociación ilícita, Luciani no debería ser fiscal, porque su cargo lo firmé yo".-"Están discutiendo DNUs que fueron aprobados por el Congreso. Es un disparate lo que estamos discutiendo aquí. Los actos administrativos se presuponen legítimos".- "Han traído un juicio de los pelos porque tenían que traerme de los pelos a mí y por eso trajeron de los pelos a la Constitución y las leyes. "- “¿Siempre actuó la Justicia de este país como se está actuando respecto a mi? No”..-“Como Cristina Fernández de Kirchner vivo en estado de sitio permanente”.- “Algunos jueces de este tribunal jugaban al fútbol en la quinta de Macri”- “¿Cómo se sentiría usted, doctor Gorini, si le pasara lo que me pasó a mí?" se refirió al atentado y le preguntó "¿Cómo se sentiría si los defensores de alguien que intentó matarlo son legisladores peronistas?"