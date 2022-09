Alberto Fernández encabezó una entrega de libros en la provincia de Buenos aires

Gobierno lleva distribuidos, hasta el momento, 12 millones de libros y que aspira a que en diciembre de 2023 se hayan entregado 36 millones.





Mientras en algunos medios asistimos al reiterado repertorio de desprecio e ignorancia, en la PBA seguimos trabajando con nuestros 180 Institutos Superiores de Formación Docente, donde estudian alrededor 170 mil estudiantes, transformando las carreras y los planes de estudio.

El presidenteencabezó en la ciudad bonaerense de Marcos Paz la entrega de libros de literatura dentro del programa “Libros para Aprender”, apuntó contra la gestión anterior y señaló que la inversión en educación “es la mejor” que se puede hacer.porque las sociedades más ricas no son las que tienen petróleo, litio, oro, sino las que tienen desarrollada la inteligencia de sus sociedades”. “Para eso hay que empezar aquí, en la educación inicial”, sostuvo el Presidente durante la entrega de libros en el Jardín de Infantes N° 915 de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires.Acompañado por el ministro de Educación de la nación,; el director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires,; y el intendente de Marcos Paz,En esa línea, Alberto Fernández destacó que su“Definitivamente en el conocimiento, en el desarrollo de la ciencia y de la tecnología está el futuro de las sociedades y de la argentina puntualmente”, sostuvo el jefe de Estado y consideró que “todo es poco porque cuando se trata de educar”.Tras recordar el programa “Escuelas a la Obra” que impulsa el gobernadoren la Provincia, el programa Conectar Igualdad y las Becas Progresar señaló que no van a “ceder” en medidas destinadas a la educación. “Es muy importante la lectura porque en esa lectura se va formando esa sana rebeldía de querer construir ese mundo al que uno aspira”, señaló.Y apuntó contra la gestión de Maria Eugenia Vidal en la Provincia:, aseguró el primer mandatario y consideró que “todo es poco, porque cuando se trata de educar generar conciencias toda inversión es poca”.“Es un tiempo en que tenemos reflexionar mucho sobre la importancia de educarnos, de generar nuestras propias ideas, de valorar nosotros mismos sin ser inducidos por otros”. “Es un tiempo singular de la historia y tenemos el doble de obligaciones”, concluyó el Presidente.El director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires,, salió a cruzar a la líder del PROpor sus dichos y pidió respeto por los maestros."Mientras en algunos medios asistimos al reiterado repertorio de desprecio e ignorancia, en la provincia seguimos trabajando con nuestros 180 Institutos Superiores de Formación Docente, donde estudian alrededor 170 mil estudiantes, transformando las carreras y los planes de estudio", aseveró Sileoni a través de una serie de posteos en su cuenta de Twitter.El funcionario salió a responderle a Bullrich que el domingo pasado durante el programa Almorzando con Mirtha Legrand dijo que "Para la dirigente opositora, "los 1.500 institutos para formar docentes que hay en Argentina tienen dueños, que son sindicalistas". "Decime de dónde sacan los maestros para enseñarles a esos maestros", cuestionó Bullrich.Frente a lo que Sileoni aseguró:nuestros héroes durante la pandemia;”.Luego, planteó que, "a la oscuridad del prejuicio", desde el Gobierno le responden "con trabajo e inversión". "Tengan respeto. Los y las docentes bonaerenses son personas muy importantes y no merecen ser tratados con tanta irresponsabilidad", concluyó Sileoni.